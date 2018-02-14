Армянский участник зимней Олимпиады: «Я поехал со старыми лыжами друга»

Горнолыжник Ашот Карапетян, участвующий от Армении в зимних Олимпийских играх в южно-корейском Пхёнчхане, остался без лыж и уже несколько дней не тренируется. Находящийся в Южной Корее спортсмен сегодня сообщил Радио Азатутюн, что поехал в Пхёнчхан с 4-летними лыжами своего друга, которые там сломались.

«В начале сезона все ребята, занявшие третье и четвертое место, получили лыжи, я не получил, мои старые лыжи к моменту начала Олимпиады уже пришли в негодность. Я сейчас остался с 4-летними лыжами, новых пока мне не дали», - сказал армянский спортсмен.

Карапетян говорит, что у него была проблема с получением выездной визы, однако еще за три месяца до начала Олимпийских игр вопрос был решен. Спортсмен предполагает, что из-за этой проблемы ему не выдали новые лыжи. И хотя в проходивших до этого рейтинговых соревнованиях в Турции и Иране Карапетян участвовал со старыми лыжами, но даже при этом по очкам он занял первое место в сборной.

Карапетян задается вопросом: почему Федерация лыжного спорта Армении не решала его проблему в самом начале сезона? «Федерация должна была решить эти вопросы с самого начала, но не решила. Я пять-шесть раз подходил к президенту федерации Артуру Арутюняну, он отвечал: будет, будет», - сказал горнолыжник. По его мнению, федерация создала для него искусственные помехи.

Между тем, президент Федерации лыжного спорта Армении Артур Арутюнян в беседе с Радио Азатутюн заявил, что проблема носит исключительно организационный характер. А предоставление новых лыж, по его словам, задержалось, поскольку было трудно быстро привезти их в Южную Корею. «Что нам теперь делать, если Пхёнчхан находится не в Европе, если бы он находился в Европе, мы бы привезли их в течение 4 часов», - сказал он.

По словам президента федерации, лыжники сборной всегда были обеспечены лыжами.

Армянский участник зимней Олимпиады Ашот Карапетян выйдет на старт 22 февраля. Согласно Национальному олимпийскому комитету (НОК) Армении, новые лыжи для армянского горнолыжника уже на пути в Пхёнчхан.

В распространенном сегодня заявлении НОК говорится, что по распоряжению президента НОК Гагика Царукяна и при его поддержке для Ашота Карапетяна немедленно были приобретены новые лыжи, соответствующие олимпийским стандартам, «а остальные вопросы будут обсуждены и выяснены сразу по возвращении армянской делегации из Пхёнчхана».