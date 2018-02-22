Армения глубоко заинтересована в углублении отношений с Ливаном во всех отраслях – Серж Саргсян

Армения глубоко заинтересована в углублении отношений с Ливаном во всех отраслях, заявил президент Армении Серж Саргсян сегодня на встрече с прибывшим в Армению с официальным визитом президентом Ливана Мишелем Ауном.

Согласно пресс-службе президента Армении, Серж Саргсян выразил уверенность, что визит президента Ливана откроет новую страницу в армяно-ливанских отношениях.

«Наши межгосударственные отношения имеют лишь 25-летнюю историю, но дружба наших народов насчитывает века. Конечно, в деле укрепления дружбы между нашими двумя народами большую роль играет армянская община. Мы глубоко благодарны народу и руководству Ливана за проявленное в отношении наших соотечественников заботливое отношение. Они в течение времени стали полноценными гражданами Ливана, сохраняя свою национальную самобытность. И конечно, мы благодарны властям Ливана, в том числе парламенту, за признание факта Геноцида армян. Это очень важный вклад», - сказал президент Ариении.

Мишель Аун выразил благодарность за приглашение, отметив, что его визит нацелен на то, чтобы ещё более укрепить отношения между Арменией и Ливаном.

«Да, в составе моей делегации есть представители армянской общины Ливана - министр туризма, также руководитель партии «Дашнакцутюн», депутат, господин Багратунян. Ваше Превосходительство, должен сказать, что армянская община внесла большой вклад в дело развития и процветания Ливана. Они довольно серьёзно работают во всех сферах их деятельности, в ответственных звеньях. Мы сами много опираемся на них во всех сферах. Мы - широкое общество, и армянская община смогла сохранить свою культуру и самобытность в Ливане. Конечно, мы придаём этому большое значение и гордимся этим плюрализмом и культурным многообразием, потому что мы достаточно много пользуемся этим и развиваем Ливан. Мой визит нацелен на то, чтобы ещё более укрепить отношения между Арменией и Ливаном. Мы надеемся, что эти отношения между Арменией и Ливаном будут и далее расширяться и углубляться. Есть множество сфер, в направлении которых мы можем работать, и это будет во благо наших двух стран», - сказал президент Ливана Мишель Аун.

Отметим, что сегодня в резиденции президента Армении состоялась официальная церемония встречи президента Ливана, за которой последовала встрече президентов Армении и Ливана в узком составе.