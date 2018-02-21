Парламентская комиссия дала отрицательное заключение по законопроекту фракции «Царукян»

Постоянная комиссия Национального собрания по государственно-правовым вопросам сегодня дала отрицательное заключение по законопроекту фракции «Царукян».

Члены комиссии, представляющие правящую Республиканскую партию Армении и ее коалиционного партнера, партию АРФ «Дашнакцутюн», выступали против предложенного проекта.

Фракция «Царукян» предлагала отказаться от существующей рейтинговой системы выборов и перейти к простой, полностью пропорциональной избирательной системе.