Парламентская комиссия дала отрицательное заключение по законопроекту фракции «Царукян»
Постоянная комиссия Национального собрания по государственно-правовым вопросам сегодня дала отрицательное заключение по законопроекту фракции «Царукян».
Члены комиссии, представляющие правящую Республиканскую партию Армении и ее коалиционного партнера, партию АРФ «Дашнакцутюн», выступали против предложенного проекта.
Фракция «Царукян» предлагала отказаться от существующей рейтинговой системы выборов и перейти к простой, полностью пропорциональной избирательной системе.
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