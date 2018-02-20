Не только Армения была предупреждена со стороны США о последствиях сотрудничества с российским военно-промышленным комплексом

Правительство Армении не единственное, кого США предупредили о возможных санкциях в случае заключения значительных сделок с российскими компаниями военно-разведывательной сферы. Об этом сообщили в пресс-службе посольства США в Ереване.

Радио Азатутюн направило запрос в посольство США, попросив разъяснить, является ли правительство Армении единственным, кому США направили известное уведомление.

«Мы применяем принятое Конгрессом США законодательство о противодействии противникам США с помощью санкций, преследуя цель посредством оказания давления заставить Россию развеять наши озабоченности по части ее агрессии в отношении Украины, вмешательства во внутренние дела других государств и нарушений прав человека. Иностранные государства и частные компании были проинформированы о том, что значительные сделки с включенными в список российскими компаниями могут оказаться под санкциями», - говорится в ответе посольства.

В то же время, в диппредставительстве США отказались привести названия стран и частных компаний, которым было направлено данное уведомление.

«Мы заранее не обсуждаем наши санкции. Мы объявляем об этих санкциях, когда таковые есть и если они есть. В целом, если будут санкции, то они в основном будут связаны с нероссийскими компаниями, имеющими значительные сделки с [компаниями] военно-разведывательной сферы России», - говорится в ответе посольства США.

На днях газета «Айкакан жаманак» сообщила, что США уведомили правительство Армении о возможных санкциях в случае заключения «существенных сделок» с компаниями военно-промышленного комплекса России. Изданию об этом сообщили в посольстве США.

На вопрос Радио Азатутюн, какая реакция последовала от правительства Армении, в посольстве США ответить отказались, отметив, что «подробности дипломатических бесед не могут становиться предметом обсуждения».

Радио Азатутюн направило также запрос министру обороны Армении, поинтересовавшись, какую позицию занимают в ведомстве относительно американского уведомления, намерена ли Армения пересмотреть существующее сотрудничество с компаниями военно-промышленного комплекса России и были ли проведены консультации, переговоры с представителями России или США в связи с этим уведомлением США. В Минобороны пока лишь ответили, что «для предоставления сведений, указанных в запросе, необходимо дополнительное изучение», добавив, что «ответ на запрос будет дан в установленные законодательством РА сроки».

На днях этот вопрос прокомментировал заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян. В ответ на вопрос Радио Азатутюн о том, что думает правительство в связи с этими санкциями, замминистра ответил: «В любом случае мы должны учитывать все существующие развития. Что пояснять? Информация должна быть конкретной. Например, были подняты вопросы, которые, насколько мне известно, не соответствуют действительности, поскольку преувеличивают существующую опасность. Но это не значит, что не нужно быть внимательными. Нужно постоянно следить».

На вопрос, может ли тот факт, что компании российского военно-промышленного комплекса оказались под американскими санкциями, повлиять на армяно-российское военно-техническое сотрудничество, Кочарян ответил: «Давайте не будем забегать вперед... Мы следим за ситуацией, в то же время, мы заинтересованы в поддержании отношений, сотрудничества с Россией в этой области, поскольку это важная составляющая нашей безопасности».

А на вопрос о том, ведутся ли по этому поводу консультации с американской стороной, замминистра ответил: «Пока не назрел такой конкретный вопрос, который требовал бы переговоров с российской или американской стороной».

Общеизвестно, что основным поставщиком вооружения Армении и Азербайджану является Россия. В последние годы Москва предоставила Еревану кредит в размере 300 млн долларов на покупку российской военной техники, а с Баку подписала контракты на сумму около 5 млрд долларов, в основном на продажу тяжелых вооружений.

По словам бывшего министра иностранных дел Нагорного Карабаха Армана Меликяна, целью данной инициативы Соединенных Штатов является уменьшение российского влияния в регионе.

«Следовательно, ограничение связей с Россией, с российской военной промышленностью для таких стран, как Армения и Азербайджан, которые в настоящее время находятся в сфере влияния России, будет существенным с точки зрения оказания давления на власти этих государств», - в беседе с Радио Азатутюн сказал Меликян.

Он добавил, что не исключено, что в режиме ограничений в дальнейшем окажутся также военные базы России за рубежом, в том числе и в Армении.