Шаварш Кочарян: Армения должна учитывать все развития

Заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян, комментируя по просьбе Радио Азатутюн опубликованную информацию о том, что США известили правительство Армении о возможных санкциях в случае заключения «существенных сделок» с компаниями военно-промышленного комплекса России, сказал: «Армения должна учитывать все существующие развития».

В ответ на запрос газеты «Айкакан жаманак» о возможных санкциях сообщили в посольстве США в Ереване.

Сегодня в пресс-службе посольства Радио Азатутюн сообщили, что в данный момент им нечего добавить к тому, что было опубликовано газетой.

Замминистра иностранных дел отказался пояснить сказанное: «Что пояснять? Информация должна быть конкретной. Например, были подняты вопросы, которые, насколько мне известно, не соответствуют действительности, поскольку преувеличивают существующую опасность. Но это не значит, что не нужно быть внимательными. Нужно постоянно следить».

На вопрос, может ли тот факт, что компании российского военно-промышленного комплекса оказались под американскими санкциями, повлиять на армяно-российское военно-техническое сотрудничество, Кочарян ответил: «Давайте не будем забегать вперед... Мы следим за ситуацией, в то же время, мы заинтересованы в поддержании отношений, сотрудничества с Россией в этой области, поскольку это важная составляющая нашей безопасности».

А на вопрос о том, ведутся ли по этому поводу консультации с американской стороной, замминистра ответил: «Пока не назрел такой конкретный вопрос, который требовал бы переговоров с российской или американской стороной».