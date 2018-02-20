Министр юстиции осуждает произошедшее на заседании Совета старейшин Еревана

Министр юстиции, член правящей Республиканской партии Армении (РПА) Давид Арутюнян осуждает инцидент, произошедший на прошлой неделе во время заседания Совета старейшин Еревана.

«Я осуждаю любые нецивилизованные действия, не соответствующие нашей культуре, которые, к сожалению, в данном случае имели место с обеих сторон. Я считаю, что, да, обе стороны не должны были себя так вести», - сегодня на пресс-конференции заявил Арутюнян.

Напомним, что первое заседание Совета старейшин Еревана в этом году вылилось в драку, когда депутаты-женщины из фракции «Еркир цирани» решили передать мэру Еревана Тарону Маркаряну «подарок» от жителей Нубарашенской общины столицы – банку со зловонными сточными водами. Потасовка между женщинами-оппозиционерами и членам фракции правящей Республиканской партии Армении сопровождалась взаимными оскорблениями. Как утверждает член фракции «Еркир цирани» Марина Хачатрян, против нее применили как физическое, так и сексуальное насилие.

На вопрос, произошел бы вообще этот инцидент, если бы Министерство юстиции вовремя решалյ вопрос канализации уголовно-исполнительного учреждения «Нубарашен», министр ответил: «Я считаю, что нельзя подходить к вопросу до такой степени примитивно».

Министр юстиции признал, что ответственность за ситуацию, сложившуюся в ереванском административном районе Нубарашен, несет также Министерство юстиции, в ведении которого находится УИУ «Нубарашен», где уже 5 лет канализация неисправна.

«Мы несем ответственность за все недостатки. Что касается канализации УИУ «Нубарашен», это мы также считали приоритетной задачей, и именно по этой причине в 2017 году мы заказали проект того, как она должна быть восстановлена, и собираемся ее восстановить в течение 2018 года», - сказал министр.

В ходе большой пресс-конференции Давид Арутюнян представил статистику по делам против Армении в Европейском суде по правам человека. Их число год от года растет, однако, по словам министра, это не является однозначно негативным показателем. «То, что люди пытаются защитить свои права, в том числе и в Европейском суде по правам человека, зачастую говорит о том, что у нас происходит становление института адвокатуры, что правосознание людей существенно возростает», - сказал министр юстиции.

Ответ министра юстиции на вопрос о том, есть ли в Армении политзаключенные, был краток: «Нет. Считаю, что нет».

Арутюнян, который работал в составе специальной комиссии по конституционным реформам 2015 года, также коснулся спора, возникшего вокруг двух статей Конституции, касающихся избрания нового президента.

Дело в том, что статьи о порядке и сроках избрания нового президента, согласно 209-й статье, вступают в силу «в день вступления в должность новоизбранного президента республики». Ряд специалистов утверждает, что в этом случае четвертый президент Армении должен быть избран по старому порядку - не Национальным собранием, а прямым голосованием граждан.

По словам министра, говорить о конституционном кризисе излишне и не нужно вдаваться в «витиеватые юридические формулировки».

По его мнению, даже при самом ярком воображении трудно утверждать, что статья 125 Конституции ограничивает избрание президента республики в Национальном собрании.

«На самом деле, мы дали жизнь измененному варианту статьи 125 статьей 211. Это очень просто. Прошу, посмотрите на вопрос чуть проще, не вдаваясь в витиеватые формулировки, вы увидите, что все очень просто», - сказал Арутюнян.

Другой член специальной комиссии по конституционным реформам, Вардан Погосян, также заверяет, что «кризиса нет», тем не менее, признавая, что существует определенный пробел. В частности, Конституция и закон «О регламенте Национального собрания» не имеют регуляций в случае сценария, когда, предположим, президент Серж Саргсян ушел бы с поста до истечения президентского срока, что, согласно оппонентам, является еще одним моментом, выдающим тот факт, что Основной закон был подогнан под действующего президента.

«Если бы 23 декабря президент республики подал в отставку, не было бы того порядка выборов, по которому Национальное собрание должно избрать президента республики. То же самое касается любого срока», - в беседе с Радио Азатутюн сказал Погосян.