Республиканская фракция должна была вести себя более сдержанно – Маргарит Есаян

Член парламентской фракции правящей Республиканской партии Армении (РПА) Маргарит Есаян осуждает драку, которая имела место 13 февраля в ходе первого в этом году заседания Совета старейшин Еревана.

«Осуждению подлежит поведение обеих сторон. Но я думаю, что республиканская фракция должна была вести себя более сдержанно, и применения силы не должно было случиться», - заявила Есаян.

«Это для меня однозначно неприемлемо. Женщины также должны были вести себя сдержанно, потому что они являются членами Совета старейшин, проводили акцию. Насколько для меня приемлема эта акция, это уже другой вопрос. Она для меня неприемлема, но они проводили акцию, по отношению к которой должна была быть адекватная реакция, имею в виду понимание», - заявила Маргарит Есаян в эфире «Воскресной аналитической программы с Грайром Тамразяном».

Депутат от РПА напомнила заявление партии «Еркир цирани» перед ее входом в Совет старейшин Еревана. ««Еркир цирани» заявляла, что попытается превратить жизнь и работу Совета старейшин в ад. Вообще в политике различие по половому признаку для меня неприемлемо. Есть политики, есть члены Совета старейшин Еревана, и когда мы разделяем насилие в отношении женщин... я вообще являюсь сторонницей гендерного равенства и не люблю, когда проводятся различия между мужчинами и женщинами», - сказала Есаян.

Между тем, депутат от оппозиционной парламентской фракции «Елк» Мане Тандилян отметила, что члены РПА в Совете старейшин Еревана сделали все, чтобы показать свою лояльность мэру Тарону Маркаряну.

«Это часть культуры республиканцев, но мы должны заявлять о том, что это не наша культура и что они должны отказаться от нее. Насилие на самом деле не имеет возраста, пола, национальности. Насилие порождает насилие, и это должно выйти из нашей политической культурой и из нашего общества в целом», - заявила Мане Тандилян.

Напомним, что первое заседание Совета старейшин Еревана в этом году вылилось в драку, когда депутаты-женщины из фракции «Еркир цирани» решили передать мэру Еревана Тарону Маркаряну «подарок» от жителей Нубарашенской общины столицы – банку со зловонными сточными водами. Потасовка между женщинами-оппозиционерами и членам фракции правящей Республиканской партии Армении сопровождалась взаимными оскорблениями. Как утверждает член фракции «Еркир цирани» Марина Хачатрян, против нее применили как физическое, так и сексуальное насилие.