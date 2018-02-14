Болеть по-северокорейски: как девушки из КНДР поддерживают атлетов на Олимпиаде

Северная и Южная Кореи объединились на Зимней олимпиаде в Пхенчхане. Впервые c 2006 года обе сборные прошли на церемонии открытия под единым флагом с изображением Корейского полуострова, под этим же флагом объединенная сборная и выступает.
Болеть за нее КНДР привезла в Южную Корею группу поддержки – несколько десятков девушек в одинаковой форме с разученными кричалками и танцевальными движениями.
В Северной Корее уделяют большое внимание пропаганде, в том числе визуальной. По мнению экспертов, авторитарный режим Ким Чен Ына использует Олимпиаду, пытаясь улучшить имидж Северной Кореи, и в то же время расстроить отношения между Южной Кореей и США. Вашингтон призывает союзника к «максимальному давлению» на КНДР, чтобы Пхеньян свернул свои ядерные и ракетные программы.
Болеть за нее КНДР привезла в Южную Корею группу поддержки – несколько десятков девушек в одинаковой форме с разученными кричалками и танцевальными движениями.
В Северной Корее уделяют большое внимание пропаганде, в том числе визуальной. По мнению экспертов, авторитарный режим Ким Чен Ына использует Олимпиаду, пытаясь улучшить имидж Северной Кореи, и в то же время расстроить отношения между Южной Кореей и США. Вашингтон призывает союзника к «максимальному давлению» на КНДР, чтобы Пхеньян свернул свои ядерные и ракетные программы.
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