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Болеть по-северокорейски: как девушки из КНДР поддерживают атлетов на Олимпиаде

Северная и Южная Кореи объединились на Зимней олимпиаде в Пхенчхане. Впервые c 2006 года обе сборные прошли на церемонии открытия под единым флагом с изображением Корейского полуострова, под этим же флагом объединенная сборная и выступает.

Болеть за нее КНДР привезла в Южную Корею группу поддержки – несколько десятков девушек в одинаковой форме с разученными кричалками и танцевальными движениями.

В Северной Корее уделяют большое внимание пропаганде, в том числе визуальной. По мнению экспертов, авторитарный режим Ким Чен Ына использует Олимпиаду, пытаясь улучшить имидж Северной Кореи, и в то же время расстроить отношения между Южной Кореей и США. Вашингтон призывает союзника к «максимальному давлению» на КНДР, чтобы Пхеньян свернул свои ядерные и ракетные программы.
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Северокорейские болельщицы прибывают в отель в Индже, Южная Корея. 7 февраля 2018
1 Северокорейские болельщицы прибывают в отель в Индже, Южная Корея. 7 февраля 2018
Девушки держат в руках флаг объединенной Кореи во время шорт-трек забега на 500 метров среди женщин. 10 февраля 2018
2 Девушки держат в руках флаг объединенной Кореи во время шорт-трек забега на 500 метров среди женщин. 10 февраля 2018
Мужчина, изображающий из себя северокорейского лидера Ким Чен Ына, позирует на фоне болельщиц из КНДР. Позже мужчину ненадолго задержала полиция и попросила покинуть спортивную арену. &quot;Я родился с этим лицом, я должен с ним жить&quot;, &ndash; сказал он журналистам. 14 февраля 2018
3 Мужчина, изображающий из себя северокорейского лидера Ким Чен Ына, позирует на фоне болельщиц из КНДР. Позже мужчину ненадолго задержала полиция и попросила покинуть спортивную арену. "Я родился с этим лицом, я должен с ним жить", – сказал он журналистам. 14 февраля 2018
Журналисты окружили северокореянок, которые прогуливаются по пляжу в Канныне. 13 февраля 2018
4 Журналисты окружили северокореянок, которые прогуливаются по пляжу в Канныне. 13 февраля 2018

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