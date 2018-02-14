Болеть по-северокорейски: как девушки из КНДР поддерживают атлетов на Олимпиаде

3 Мужчина, изображающий из себя северокорейского лидера Ким Чен Ына, позирует на фоне болельщиц из КНДР. Позже мужчину ненадолго задержала полиция и попросила покинуть спортивную арену. "Я родился с этим лицом, я должен с ним жить", – сказал он журналистам. 14 февраля 2018