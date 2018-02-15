Баку «может рассмотреть» вопрос об обмене двух армян, находящихся в заключении в Азербайджане

Официальный Баку заявляет о том, что может рассмотреть вопрос об обмене двух армян, осужденных по обвинению в совершении диверсий и находящихся в заключении в Азербайджане.

«Такие предложения были в прошлом, и мы намерены работать в этом направлении», - сказал глава рабочей группы Государственной комиссии Азербайджана по делам пленных, заложников и без вести пропавших граждан Исмаил Ахундов, сообщает «Интерфакс».

Официальный представитель Азербайджана также отметил, что Баку обратился к ряду международных организаций по вопросу освобождения Шахбаза Гулиева и Дильгама Аскерова, которые с 2014 года находятся в карабахской тюрьме по обвинению в шпионаже, убийстве и диверсии.