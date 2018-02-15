«Мы от Армена Саргсяна хотим документального разъяснения»

Более десятка неправительственных организаций выступили с заявлением, в котором обращаются к выдвинутому правящей Республиканской партией Армении кандидату на пост четвертого президента Армении Армену Саргсяну с просьбой предоставить разъяснение в связи с его гражданством. Об этом Радио Азатутюн сообщил координатор по электоральным программам Международного антикоррупционного центра Transparency International Армен Григорян.

«Конституция гласит, что президент страны является главой государства и хранителем Конституции, и здесь есть вопросы, по которым мы хотим разъяснений. Первый вопрос касается гражданства Армена Саргсяна. Когда вопрос о его гражданстве подняло издание «Хетк», он сказал, что такого вопроса нет, что это данные, оставшиеся в реестре. Однако проблема в том, что эти документы были поданы Арменом Саргсяном, Армен Саргсян сам заполнил эти документы», - отметил Григорян.

«Очень важно, чтобы Армен Саргсян посредством публичных документов подтвердил, что он отказался от гражданства [Великобритании], как он говорит, в 2011-2012 годах».

Отметим, что в соответствии с Конституцией Армении, президентом Армении может быть избран кандидат, который в течение последних шести лет являлся только гражданином Армении. Между тем, издание «Хетк» на днях опубликовало данные из реестра британских компаний, согласно которым Армен Саргсян в 2014 году был гражданином Великобритании.

В беседе с журналистами Армен Саргсян заверил, что с его гражданством проблем нет. «В этом вопросе, где вы ищите проблему, проблемы нет. Да, я был гражданином Великобритании. Когда в 2000 году я был освобожден с поста посла, я подал заявление на получение гражданства Великобритании и получил гражданство в 2002 году. После этого я отказался от своего гражданства в 2011 году», - в частности, заявил Армен Саргсян.