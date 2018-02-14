Жительница Нубанашена: «Они и секунды не выдержали, а мы как годами выдерживаем?»

Несмотря на прошедшую вчера в мэрии громкую акцию, в ереванской общине Нубарашен сегодня ничего не изменилось: исходящее от канализации зловоние, как и все последние 4-5 лет, вновь разносится по большой территории, усиливаясь даже от слабого ветерка.

Жители района точно не помнят, когда именно, 4 или 5 лет назад, канализационная система уголовно-исполнительного учреждения «Нубарашен» вышла из строя, и ее содержимое стало течь в центральную канализацию не по трубам, а по открытым каналам, по пути распространяя невыносимое зловоние.

На протяжении многих лет жители Нубарашена обивали десятки порогов, прося и требуя наконец закрыть открытую канализацию, но все безрезультатно. А два дня назад в знак протеста они перекрыли дорогу, ведущую к тюрьме.

Вчера члены оппозиционной фракции «Еркир цирани» Совета старейшин Еревана набрали в банки эту канализационную воду и отнесли их в мэрию. Жители внимательно следили за этой неожиданной даже для них акцией. Некоторые смущались, говоря на камеру об этой акции, другие же говорили, что рады, что члены городского совета, пусть и в течение всего нескольких минут, но вдыхали тот зловонный запах, который заполняет их дома уже в течение нескольких лет.

«Они были вынуждены сделать это, чтобы и они почувствовали этот запах, чтобы и они почувствовали, что невозможно жить в таких условиях. Они и секунды не выдержали, а мы как годами выдерживаем?» - сказала одна из жительниц района.

Жители Нубарашена приглашают не только членов «Еркир цирани», но и других членов Совета старейшин в их «потерявшийся на картах» и «летом кишащий комарами район», где «невозможно продать квартиры даже по очень доступным ценам».

Хотя жители Нубарашена уже 5 лет дышат испарениями открытой канализации, они признаются, что избрали мэром Тарона Маркаряна в надежде, что в мэрии наконец вспомнят о них.

Позднее сегодня стало известно, что после отъезда съемочной группы Радио Азатутюн из Нубарашена на территорию, прилегающую к тюрьме, направилась ремонтная бригада.

По словам начальника отдела по связям с общественностью Уголовно-исполнительного управления Министерства юстиции Гора Глечяна, «совместно с административным районом Эребуни начаты давно запланированные работы по капитальному ремонту».