«Любое насилие для меня неприемлемо» - Армен Саргсян

«Любое насилие для меня неприемлемо», - так на вопрос Радио Азатутюн по поводу вчерашнего инцидента в Совете старейшин Еревана ответил номинированный правящей Республиканской партией Армении кандидат в президенты Армен Саргсян.

Армен Саргсян сказал, что не осведомлен о ситуации, но является противником любого насилия. «Я не в курсе этой ситуации, потому что вчера я весь день был в Гюмри, был всецело поглощен трудностями, болью, историей и успехами этого города… Я не в курсе, чтобы комментировать», - отметил Армен Саргсян.

Тем не менее, он подчеркнул, что выступает за диалог и обсуждение.

«Любое насилие неприемлемо для меня, любое насилие. По своей сути я являюсь тем, кто всегда хочет пойти на диалог, обсуждение. Любое насилие, будь-то сверху вниз или снизу вверх, неприемлемо», - подчеркнул Армен Саргсян.