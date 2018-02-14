Марина Хачатрян: «Он прикоснулся к моей груди, телу – я дала пощечину»

Член фракции «Еркир цирани» в Совете старейшин Еревана Марина Хачатрян в эфире Радио Азатутюн рассказала, почему дала пощечину члену правящей Республиканской партии Армении Эдмону Киракосяну во время инцидента, который произошел в зале заседаний 13 февраля.

«Я никогда никому не позволю снимать с меня одежду и трогать мою грудь, мое тело. В этом переполохе, когда я это осознала, то дала этому человеку отрезвляющую пощечину. Скажу, что ему повезло, потому что там было довольно узко, иначе он ощутил бы силу моих ног», - отметила Марина Хачатрян.

По ее словам, она всего лишь защищалась от сексуальных посягательств.

Как сообщила оппозиционный депутат Совета старейшин Еревана, в ходе инцидента, в частности, она получила повреждения пальцев рук, что для нее, как для действующего хирурга, является довольно серьезной травмой.