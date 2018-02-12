Блок «Царукян» вряд ли будет голосовать против кандидатуры Армена Саргсяна – политический обозреватель

Маловероятно, что фракция блока «Царукян» заявит, что она будет голосовать против кандидатуры Армена Саргсяна на пост четвертого президента Армении. Об этом в беседе с Радио Азатутюн отметил политический обозреватель Акоп Бадалян.

Отметим, что номинированный правящей Республиканской партией Армении (РПА) в качестве кандидата на пост президента Армении Армен Саргсян в рамках встреч с политическими силами страны в субботу также встретился с членами фракции блока «Царукян».

«Высока вероятность того, что фракция блока «Царукян» проголосует за кандидатуру Армена Саргсяна. Конечно, Гагик Царукян заявил, что у него будет отдельная встреча. Этот момент интересен не тем, будут ли они «за» или «против», а больше тем, на каких условиях блок «Царукян» поддержит кандидатуру Армена Саргсяна», - отметил обозреватель.

Отметим, что для избрания в первом туре кандидату в президенты понадобятся голоса 79 депутатов, в то время как РПА вместе со своим коалиционным партнером АРФ «Дашнакцутюн» в парламенте имеют 65 депутатов. У блока «Царукян» - 31 мандат.

После субботней встречи фракции «Царукян» с Арменом Саргсяном представитель фракции Геворк Петросян сообщил Радио Азатутюн, что Армен Саргсян проведет отдельную встречу с лидером фракции Гагиком Царукяном, после чего фракция «Царукян» примет окончательное решение.

Выборы четвертого президента Армении должны состояться в Национальном собрании 2 марта.