«Неправильно» снижать цены посредством изменения Налогового кодекса

Правительство Армении считает снижение цен посредством изменения Налогового кодекса неправильным инструментом.

Министр финансов Вардан Арамян сегодня заявил, что такой практики в мире нет. «Считаю неправильным с помощью налогового инструмента делать какие-либо льготы или какие-либо манипуляции или спекуляции с целью влияния на цены. Потому что налоговое законодательство или налог – неправильный инструмент для того, чтобы мы могли поддержать социально необеспеченные или уязвимые группы населения. С налоговыми ставками в мире так не делают», - сказал министр.

С целью внесения изменений в Налоговый кодекс и возврата к ставкам акцизного и подоходного налогов, действовавшим до 1 января 2018 года, оппозиционная парламентская фракция «Елк» начала сбор подписей для проведения внеочередного заседания парламента. К ней присоединилась и фракция «Царукян», в результате чего были собраны необходимые подписи.

Обе оппозиционные фракции заявляют, что целью внесения изменений в Налоговый кодекс является предотвращение роста цен и ослабление налогового бремени.

Между тем, министр, представляющий правящую Республиканскую партию Армении (РПА), утверждает, что, к примеру, влияние повышения акцизного налога, приведшее к повышению цен на рынке топлива, является незначительным. «При обсуждении Налогового кодекса мы, конечно, учли влияние повышения ставки акцизного налога на цены, и оно оценено в 0,5 процентных пункта», - сказал он.

Вследствие изменений в Налоговом кодексе с начала этого года на несколько десятков драмов подорожало топливо: бензин, дизельное топливо и сжатый газ. В результате повышения подоходного налога увеличились удержания из заработных плат.

Между тем, министр финансов утверждает, что у правительства есть обязательства, для выполнения которых нужны средства. «У нас есть обязательства по финансированию социальных программ, выплате зарплат и т. д. Естественно, все это должно финансироваться из стабильных источников. Если мы постоянно будем идти на послабления, возникает вопрос: откуда будут финансироваться эти наши обязательства? Мы несколько раз в ходе наших с вами обсуждений говорили, что не поощряем подход, когда текущие расходы покрываются за счет долга», - сказал Вардан Арамян.