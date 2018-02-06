«Елк» удалось собрать необходимое количество подписей для созыва внеочередного заседания парламента

По словам депутата парламентской фракции «Елк» Эдмона Марукяна, на внеочередном заседании они предложат изменения в Налоговый кодекс - возврат к ставкам акцизного и подоходного налогов, действовавшим до 1 января 2018 года.

Данная инициатива, по утверждению оппозиционной фракции, направлена на предотвращение роста цен и облегчение налогового бремени.

Хотя день и час следующей своей акции протеста «Елк» не сообщает, отмечая, что они объявят о митинге в том случае, если увидят его необходимость, однако Марукян считает, что предыдущие акции были эффективными. «Если бы не было этих акций протестов, внеочередное заседание не было бы созвано», - сказал он.

Для созыва внеочередного заседания фракции «Елк» требовались подписи 27 депутатов. Было собрано 29 подписей. Инициативу, помимо всех 9 членов фракции «Елк», поддержали также 20 депутатов другой оппозиционной фракции - «Царукян».

Наира Зограбян сказала, что единственным механизмом сдерживания инфляции они считают поправки в Налоговый кодекс. Зограбян повторила, что в данный момент в повестку дня блока «Царукян» тактика уличной борьбы не входит.

По словам Зограбян, для них не станет неожиданностью, если правящая Республиканская партия Армении (РПА) решит сорвать внеочередное заседание. «Потому что любую позитивную, рациональную инициативу, если она не вписывается в правила их внутриклановой игры, они срывают. Мы продолжим нашу тактику. К сожалению, таковы полномочия оппозиции. Если бы у нас было необходимое число голосов для проведения наших инициатив, мы были бы большинством», - отметила она.

Чтобы созванное фракцией «Елк» внеочередное заседание состоялось и предлагаемые изменения стали предметом обсуждения, необходимо, чтобы помимо оппозиции представители РПА также пришли в зал заседаний и зарегистрировались.

Эдмон Марукян сказал, что у них нет предварительной договоренности с РПА по вопросу проведения заседания. Но он также не стал спешить с прогнозами о том, может ли правящая партия сорвать внеочередное заседание. «Если кворума не будет, тогда мы дадим этому оценку. Нельзя заранее говорить, что кворума обязательно не будет. Я думаю, это неправильно. Наоборот, я сейчас призываю наших граждан, чтобы они обязали избранных от их территорий депутатов прийти и зарегистрироваться, более того, прийти и подписать, более того, прийти и проголосовать за, и это изменение произойдет. То есть, люди думают, что должны сидеть по домам, а республиканцы улучшат их жизнь? Такого не будет, никогда не было. Давление должно быть продолжено», - заявил он.

Республиканская партия Армении пока не говорит о срыве инициированного «Елк» внеочередного заседания. Руководитель фракции РПА Ваграм Багдасарян сказал: пусть представят предложения, мы их обсужим.

Тем не менее, депутат-республиканец заметил, что для принятия эти предложения должны соответствовать возможностям государства: «Эти предложения должны быть не популистскими, а реалистичными и соответствующими нашим ресурсам. Если спросить наших граждан, каким, по их мнению, должен быть наш Налоговый кодекс, они скажут, что налогов вообще не должно быть. С одной стороны, если мы хотим обеспечить наш прогресс, чтобы мы могли в дальнейшем говорить о повышении зарплат, пенсий… мы также должны учитывать наши возможности. Другими словами, то, что мы предложили, укладывалось в логику. И подобного рода шагами мы не сможем обеспечить развитие этого государства».

На вопрос Радио Азатутюн, означает ли это, что они считают возврат к прежним налоговым ставкам нереальным, Багдасарян ответил: «Правительство решает не сиюминутную проблему, ее видение направлено в будущее. Если мы просто захотим проводить такую политику, чтобы сегодня, в течение пары лет, было хорошо, чтобы многие нам сказали спасибо, то через два-три года мы можем столкнуться с очень серьезными проблемами. Так что, мне кажется, что проводимая политика эффективна. А предложения мы готовы обсудить».