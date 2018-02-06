Уэйн Руни: «Мхитарян - очень талантливый игрок, у него в «Манчестер Юнайтед» не было прежней свободы»

Фанаты Генриха Мхитаряна с энтузиазмом откликнулись на его переход из «Манчестер Юнайтед» в «Арсенал» и верят, что Мхитарян будет успешно играть в лондонском клубе. Тем не менее, они пытаются понять, «из-за каких обстоятельств потерпел неудачу его второй сезон в «МЮ».

Бывшая суперзвезда этого клуба и сборной Англии Уэйн Руни, который теперь выступает за «Эвертон», выразил мнение, с которым большинство фанатов армянского футболиста согласны. Он сказал, что в «Манчестер Юнайтед» свобода Мхитаряна была ограничена.

В прошлом году в эти дни Генрих Мхитарян был одной из звезд первой величины в «Манчестер Юнайтед». Фанаты слагали о нем песни, его голы были признаны лучшими голами недели и месяца.

Товарищи по команде: Златан Ибрагимович, Уэйн Руни, Андрес Эррера, Антонио Валенсия и Пол Погба с восхищением говорили о Генрихе. И скупой на улыбки наставник «красных дьяволов» Жозе Моуриньо показал, что доволен, сказав, что всегда утверждал, что Мхитарян - хороший футболист. Затем была борьба в Лиге Европы и блестящая победа, одним из творцов которой стал именно Мхитарян.

Казалось, что его будущее надежно и гарантировано, и можно забыть о неудачах осени 2016-го. Но осенью 2017 года вновь наступил кризис, причем столь тяжелый, что Мхитарян перешел в «Арсенал», знаменитый и престижный английский клуб, который, однако, по статистике побед существенно уступает «Манчестер Юнайтед».

После перехода Мхитарян вновь показал свободную, раскованную и креативную игру. Уэйн Руни, который, вероятно, уже находится на излете своей футбольной карьеры и выступает за клуб своей юности - «Эвертон», подписав с ним двухлетний контракт, в беседе с телеканалом Sky Sport высказал свои соображения.

«Думаю, он оказался в правильном месте, где может открыться, я видел его в прошлом году во время тренировок, он очень талантливый игрок», - сказал Руни. Он уверен, что Мхитарян не смог полностью проявить себя в «Манчестер Юнайтед».

В Армении многие поклонники Генриха Мхитаряна также были недовольны, поскольку Жозе Моуриньо очень часто его заменял либо даже не включал в состав команды. В общей сложности в течение 18 месяцев в «Манчестер Юнайтед» Мхитарян провел 26 матчей в Премьер Лиге.

«Я считаю, что в «Манчестер Юнайтед» Мхитарян не имел той свободы, к какой стремился, не имел той возможности, которая была предоставлена ему в Дортмунде. Его игра в «Манчестер Юнайтед» отличалась от игры в дортмундской «Боруссии», - сказал Руни и добавил: - А в «Арсенале» он окружен быстрыми футболистами, он будет создавать голевые моменты и забивать голы».

Генрих Мхитарян перешел в лондонский «Арсенал» из «Манчестер Юнайтед» в обмен на Алексиса Санчеса. В составе «канониров» Мхитарян уже принял участие в двух матчах и отдал три голевые передачи.

Кстати, «Арсенал» провел среди болельщиков опрос: «Считаете ли вы, что Обамеянг и Мхитарян будут способствовать успеху команды?». 85% респондентов ответили на этот вопрос положительно. Фанаты «Арсенала» даже сложили песню с такими строчками: «Мы продали Санчеса, но это не имеет значения, у нас есть Обамеянг и Мхитарян».

Бывший английский футболист, а ныне спортивный комментатор Гарт Крукс, уверен, что Мхитарян и Обамеянг согласовывали свои действия, желая в одно и то же время оказаться вместе в «Арсенале». «Для меня очевидно, что они обсудили этот вопрос вместе, шаги одного повлияли на шаги другого», - сказал Крукс.