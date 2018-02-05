Оппозиционный блок вновь проводит акцию против роста цен

Оппозиционный блок «Елк» («Выход») сегодня организовал очередную акцию, направленный против недавних подорожаний.

Лидеры блока выступили перед собравшимися на площади Азнавура перед зданием кинотеатра «Москва» в Ереване.

Депутат парламентской фракции «Елк» Арам Саргсян, в частности, раскритиковал позицию властей, согласно которой в Армении цены поднялись не так высоко, как в других странах. «Они говорят: вы должны повесить наши портреты на стены, чтобы зажигать под ними свечки и воздавать благодарность, что у вас такая мудрая власть», - с иронией отметил оппозиционер.

По словам Арама Саргсяна, вопрос сегодня касается не только подорожаний, но и судьбы всей армянской экономики.

Другой представитель блока «Елк» Эдмон Марукян, в свою очередь, назвал инициированные председателем парламента слушания по вопросу инфляции «нелепым мероприятием». «Доходило до того, что во время слушаний делались ссылки на ученых, которые, якобы, установили, что сливочное масло полезнее подсолнечного, и вот поэтому, мол, сливочное масло подорожало», - отметил он.

«Елк» утверждает, что последние подорожания связаны с принятием нового Налогового кодекса, который вступил в силу с 1 января 2018 года. Парламентская фракция блока требует внесения изменений в данный закон для того, чтобы сдержать рост цен и обеспечить их снижение.