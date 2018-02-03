Председатель Союза писателей Армении не знает о скандале вокруг книги Саакашвили

Несмотря на то, что в Ереване уже неделю не стихает шум вокруг презентации перевода автобиографической книги экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, а государственные и частные учреждения отказываются проводить презентации, председатель Союза писателей Армении заявляет, что он не в курсе этих событий.

Сегодня в беседе с Радио Азатутюн Эдвард Милитонян посоветовал обратиться по этому вопросу к организаторам. «Я ничего об этом не знаю. Что же я могу сказать? Он [Саакашвили] не является писателем, это не наш писатель, мне он не знаком, и музей не наш, нет ничего, за что бы я нес ответственность или был обязан говорить что-нибудь, да и книги я не читал. Что мне сказать? Она была переведена. А кем? У меня столько дел, столько писателей, столько книг, а теперь вот еще автобиография Михаила Саакашвили», - сказал Милитонян.

Напомним, что презентация армянского перевода книги Михаила Саакашвили «Пробуждение сил» должна была состояться в доме-музей Егише Чаренца. Однако дом-музей отказался проводить презентацию. Директор музея категорически опровергла информацию о том, что Министерство культуры запретило презентацию книги, утверждая, что по техническим причинам оказалось невозможно заключить договор об аренде зала.

Ведущий ереванский книжный магазин «Ноян Тапан» также отменил презентацию книги и отказался выставлять ее на продажу.

Радио Азатутюн попросило председателя Союза писателей Армении прокомментировать критику, что все это свидетельствует об отступлении от демократии в Армении.

«Нет, я не знаю. Я опять же говорю, смотря кто, что переводит, что говорит. Есть тысячи видов литературы. Откуда мне знать, что это за литература. Я поэтому говорю, что сначала должен прочитать, а потом говорить», - сказал Эдвард Милитонян, одновременно исключив возможность давления со стороны властей.

На вопрос, разрешит ли Союз писателей провести презентацию книги Саакашвили в своем здании, Милитонян ответил так: «Брат, мы презентуем книги писателей, наших писателей, да и то пару раз в месяц... Мы говорим о литературном материале, о наших писателях».