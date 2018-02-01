Книжный магазин «Ноян Тапан» также отменил презентацию книги Саакашвили - переводчик

Микаэл Наапетян, который перевел на армянский язык автобиографическую книгу Михаила Саакашвили «Пробуждение силы», сообщает, что вслед за домом-музеем Егише Чаренца презентацию книги отменил и книжный магазин «Ноян Тапан», несмотря на заранее достигнутую договоренность.

Переводчик книги сообщает, что представитель книжного магазина уведомил его, что директор магазина категорически отказался организовать презентацию и в дальнейшем продавать книгу в их книжном магазине, объяснив, что не хочет проблем.

Микаэл Наапетян заявляет, что эти отказы являются результатом политического давления и направлены против распространения содержания книги. «Это открытая и прямая цензура», - говорится в распространенном переводчиком заявлении.

Напомним, что презентация книги была запланирована на 7 февраля в зале дома-музея Егише Чаренца, однако позже директор музея сообщил, что по техническим причинам презентация не состоится.

Армянский перевод книги экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, в настоящее время обвиняемого по нескольким уголовным статьям и занимающегося оппозиционной деятельностью на Украине, а также ее планирующаяся презентация стали поводом для некоторых критических комментариев на сайте мероприятия в Facebook. В частности, в комментариях отмечалось, что «Саакашвили – антиармянский деятель», что «в годы своего правления он бросил в тюрьмы многих джавахкских армян», «запретил некоторым гражданам Армении въезд в Грузию».

В своей книге Саакашвили рассказывает о «революции роз» 2003 года в Грузии, своем приходе к власти, проведенных коренных реформах, рассекречивает некоторые эпизоды российско-грузинской войны, пишет о личных контактах между ним и Владимиром Путиным, затрагивает сложившуюся на Украине ситуацию, аннексию Крыма.

В 2009 году президент Армении Серж Саргсян, принимая грузинского коллегу Михаила Саакашвили в Ереване, за деятельность, направленную на укрепление многовековой армяно-грузинской дружбы и углубление сотрудничества Армении и Грузии, наградил его Орденом Почёта, который является высшей государственной наградой Армении, присуждаемой иностранным гражданам.

Саакашвили осведомлен о том, что его книга переведена на армянский язык, он предоставил на это авторское право.

Книга выходит в свет тиражом 250 экземпляров.