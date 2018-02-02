Переводчик считает неслучайным тот факт, что презентация книги Саакашвили была сорвана дважды

Директор книжного магазина «Ноян Тапан» отказалась провести в своем книжном магазине презентацию переведенной на армянский язык автобиографической книги Михаила Саакашвили «Пробуждение силы», поскольку книга имеет политическую направленность.

«Я была принципиально против того, чтобы в книжном магазине появился какой-либо политический материал, чтобы здесь был шум, сторонники и прочее. К нам любой человек может прийти, передать свою книгу сотруднику. Он в тот момент не представлял, что делает. Книга случайно оказалась на моем столе, я подумала – интересный материал. Я прочла ее и поняла: извините, но это не для нашего книжного магазина», - в беседе с Радио Азатутюн рассказала директор магазина Луиза Берберян.

Презентация армянского перевода книги бывшего президента Грузии была запланирована на 7 февраля, однако вчера переводчик книги Микаэл Наапетян заявил, что в «Ноян Тапан» ему сообщили, что директор книжного магазина не хочет проводить презентацию книги и отказалась также выставлять ее на продажу.

Ранее Дом-музей Егише Чаренца также отказался проводить презентацию книги. Директор музея категорически опровергла информацию о том, что Министерство культуры запретило презентацию книги, и утверждала, что по техническим причинам оказалось невозможно заключить договор об аренде зала.

Переводчик, однако, уже не сомневается в том, что проблема в содержании книги. По его словам, не может такого быть, чтобы дважды достигали соглашения, а затем оба раза без каких-либо причин заявляли, что не могут этого сделать. «Очевидно, что оказывается давление», - прокомментировал Наапетян.

Директор «Ноян Тапан» в ответ на вопрос Радио Азатутюн о том, оказывалось ли на нее давление, ответила, что решение она приняла лично, давления не было. «На меня никто не оказывал давления, даже дружеского совета не давали. Будучи серьезным человеком, работавшим в государственных структурах, я хорошо понимала, что могло произойти», - сказала Берберян.

По мнению правозащитника Вардана Арутюняна, очевидно, что для армянской власти неприятно видеть книгу Саакашвили в Армении. В то же время, как подчеркивает Арутюнян, в ее содержании не может быть ничего опасного.

«Проблема заключается в представлениях армянских властей. Этот политик – неприятная фигура для России. И они боятся, что секретарша какого-нибудь российского чиновника позвонит и сделает им замечание. Я не думаю, что секретарша чиновника позвонит, но они этого боятся», - сказал правозащитник.

Перевод на армянский язык книги экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, в настоящее время обвиняемого по нескольким уголовным статьям и занимающегося оппозиционной деятельностью на Украине, а также ее планирующаяся презентация стали поводом для некоторых критических комментариев на сайте мероприятия в Facebook. В частности, в комментариях отмечалось, что «Саакашвили – антиармянский деятель», что «в годы своего правления он бросил в тюрьмы многих джавахкских армян», «запретил некоторым гражданам Армении въезд в Грузию».

Саакашвили осведомлен о том, что его книга переведена на армянский язык, он предоставил на это авторское право.

На отмену презентации книги в Ереване он отреагировал на своей странице в Facebook, написав: «К сожалению, и здесь без вмешательства Москвы не обошлось. Просто интересно, что в Грузии агенты России распространяли слухи, что я этнический армянин, а в Армении рассказывали, что я «антиармянский»».

В своей книге Саакашвили рассказывает о «революции роз» 2003 года в Грузии, своем приходе к власти, проведенных коренных реформах, рассекречивает некоторые эпизоды российско-грузинской войны, пишет о личных контактах между ним и Владимиром Путиным, затрагивает сложившуюся на Украине ситуацию, аннексию Крыма.

Книга «Пробуждение силы» в переводе на армянский язык вышла в свет тиражом 250 экземпляров.

В беседе с Радио Азатутюн переводчик сказал, что пока не решил, где будет проводить презентацию, однако попытается сделать все возможное, чтобы она состоялась именно 7 февраля.