Ашотян: Включение армянских бизнесменов в «кремлевский список» не является трагедией

По мнению председателя комиссии по внешним связям Национального собрания Армении Армена Ашотяна, «не нужно делать большую трагедию» из того, что в опубликованный Министерством финансов США «кремлевский список» включены также имена проживающих в России армянских бизнесменов.

Напомним, в этот документ включены имена 114 высокопоставленных российских чиновников и 96 бизнесменов. Последние, согласно докладу, приобрели состояние или влияние в результате связей с президентом РФ Владимиром Путиным.

В списке, представленном на утверждение Конгресса США, содержатся также имена трех проживающих в России армянских бизнесменов-миллиардеров: владельца группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна, Данила Хачатурова и Сергея Галицкого (Арутюняна).

В списке оказались также российские бизнесмены и чиновники, которые владеют или управляют компаниями, контролирующими в Армении сферы стратегического значения, к примеру, «Газпром», «Роснефть», «Российские железные дороги», «Росатом».

Администрация президента США Дональда Трампа также проинформировала Конгресс о том, что в настоящее время санкции в отношении России вводиться не будут. Однако те, кто фигурируют в «кремлевском списке», могут в ближайшее время оказаться под американскими санкциями.

«Не думаю, что мы должны делать большую трагедию из того, что в этот список включены наши соотечественники, тем более, что неизвестно и на данный момент непонятно, какие последствия будет иметь включение в этот список. Номинальный состав списка не предполагает на данный момент каких-либо правовых последствий, потому что, как заявили американцы, этот список не является санкционным и не означает, что все эти люди виновны или подвергаются санкциям. В любом случае, думаю, по отношению ко всем нашим гражданам, которые оказываются или могут оказаться в том или ином тяжелом положении, независимо от того, входят ли они в 500 богатейших людей «Форбс» или являются рядовыми гражданами, государство доступными ему инструментами может осуществить защитные механизмы. Но я уверен, что это не тот случай, потому что те политические рамки, которые сегодня созданы вокруг этого вопроса, пока не выкристаллизовали последствия», - сегодня сказал журналистам Ашотян.

По его словам, Армения не выигрывает от российско-американских «экономических и политических столкновений». Армения – это зона сопоставления, а не противопоставления интересов, сказал председатель комиссии по внешним отношениям парламента Армении.

«Армения должна продолжать держаться вдали от конфликтной повестки дня. Слава Богу, интересы США и РФ в рамках урегулирования карабахского конфликта совпадают. То есть, деятельность сопредседателей Минской группы позволяет сказать, что арцахский конфликт – уникален на постсоветской территории и в том плане, что интересы сверхдержав совпадают в связи с принципами мирного урегулирования. И Армения должна продолжать в этой повестке продвигать собственные национальные и государственные интересы», - добавил он.