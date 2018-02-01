Процесс вокруг 4-го президента не является демократическим – Владимир Карапетян

Председатель Комиссии по внешним отношениям внепарламентской оппозиционной партии «Армянский национальный конгресс» (АНК) Владимир Карапетян в беседе с Радио Азатутюн вновь подтвердил позицию партии о том, что конституционные реформы направлены на продление власти Сержа Саргсяна.

Как отметил Владимир Карапетян, процесс вокруг 4-го президента отличается от нормального демократического процесса – кандидат в президенты выдвинулся не сам, а его выдвинули. По словам представителя АНК, до выборов остался месяц, но еще никто не знает, хочет Армен Саргсян быть президентом или нет.

«Как и нынешний премьер, Армен Саргсян является приглашенной фигурой. Они с самого начала не говорили «мы хотим», чтобы люди могли увидеть, что они действительно хотят служить обществу», - отметил Владимир Карапетян.

Напомним, что, получив от действующего президента страны Сержа Саргсяна предложение стать кандидатом в президенты от правящей Республиканской партии, посол Армении в Великобритании Армен Саргсян попросил время на принятие решения, подчеркнув, что до этого хочет встретиться как с парламентскими, так и с внепарламентскими силами.

Выборы четвертого президента Армении со стороны Национального собрания должны состояться 2 марта.