Президент посетил Реабилитационный центр защитника Отечества (ВИДЕО)

Президент Армении Серж Саргсян накануне посетил расположенный в здании Больничного комплекса №1 «Гераци» в Ереванской 1-ой городской больнице Реабилитационный центр защитника Отечества, который создан в результате сотрудничества Ереванского Государственного медицинского университета и Министерства обороны при содействии Президента Республики и благодаря средствам, пожертвованным многочисленными благотворителями и частными гражданами.

Как сообщает пресс-служба главы государства, президент в сопровождении министра обороны Вигена Саргсяна, ректора ЕГМУ Армена Мурадяна и ряда благотворителей совершил экскурсию по реабилитационному центру, ознакомился с работой, которая после его предыдущего визита была выполнена в большом объёме и в чрезвычайно сжатые сроки - всего за несколько месяцев. Президенту рассказали о текущей деятельности основанного специально для реабилитации раненных военнослужащих специализированного центра и о планах дальнейшего развития. Президент побеседовал также находящимися на реабилитационном лечении в центре раненными военнослужащими.

По заверению ректора университета Армена Мурадяна, центр будет действовать как целостный реабилитационный комплекс, где кроме проблем здоровья военных инвалидов будут решаться также вопросы социальной интеграции, образования и работы, он оборудован сверхсовременными реабилитационными приборами и единственный в регионе по своим возможностям.