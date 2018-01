Путин и его гигантский трактор

Главным (анти)героем церемонии вручения премии Grammy вечером в воскресенье - вполне ожидаемо - стал Дональд Трамп. Одним из центральных ее эпизодов стал скетч с участием Снуп Догга и Шер, участники которого зачитывали отрывки из скандальной книги "Огонь и ярость" о первом годе администрации Трампа (ее распространение юристы президента даже пытались остановить, а содержащиеся в ней "откровения" - хотя степень их правдивости вызывает сомнения - привели к окончательному разрыву между президентом и Стивеном Бэнноном). Небольшой отрывок про любовь Трампа к McDonalds зачитала и Хиллари Клинтон (на церемонии показали видеозапись, на сцене ее не было), которая и была избрана в качестве лучшей участницы "кастинга" на озвучивание аудиоверсии книги. Это даже вызвало резкую отповедь со стороны Никки Хейли - посла США в ООН, к мнению которой прислушиваются и демократы.

​Я всегда любила премии Grammy, но чтение актерами книги «Огонь и ярость» погубило ее. Не портите мусором хорошую музыку. Некоторые из нас любят музыку без добавления политики

Если говорить о музыке, то абсолютным победителем стал Бруно Марс с песней "That's what I like"- он одержал победу в шести номинациях. Церемония Grammy, однако, не обошлась и без "российского следа". Лауреатом стал 26-летний пианист Даниил Трифонов - его оценили за исполнение произведений Ференца Листа.

А на этом видео Трифонов исполняет Баха.

Но Трифонов оказался, не единственным россиянином, отмеченным на церемонии. На Grammy посмертно был номинирован Дмитрий Хворостовский (но лауреатом не стал). Часть лавров досталась Владимиру Путину - как герою песни Рэнди Ньюмана.

Для Ньюмана это седьмая Grammy, а для Путина - первая (тут напомним, что лауреатом - настоящим, а не как Путин - в свое время был Михаил Горбачев).

Собственно, песня эта не очень нова - она вышла в свет еще в конце 2016 года, когда скандал с российским вмешательством в выборы только разворачивался. Возможно, поэтому среди достижений Путина, перечисляемых в песне, и нет "русских хакеров". Зато есть многое другое - полный текст на английском можно прочитать здесь.

Вы думали, он обычный парень, да?

Нет, он не обычный парень!

Российские телеканалы и прочие СМИ, кажется, считают, что эта песня - панегирик президенту - и не скрывают радости.

Он может вести свой гигантский трактор

По Транссибирской равнине,

Он может включить ядерный реактор

Левым полушарием своего мозга,

Когда он снимает рубашку,

Женщины сходят с ума -

притязания "девушек Путина" Путин, впрочем, категорически отвергает, поскольку он "не любит вульгарности", а любит "родину-мать и свою семью" и катается верхом со своей "экс-женой Людмилой" по недавном ставшему российским Черноморскому побережью (но Крымом он не впечатлен, и теперь его взоры обращены к курортам Средиземноморья - вот только турки и курды мешаются под ногами). В конце концов Путин обещает привести свой народ (над которым он "возвышается, как башня") "в землю Обетованную" - чего не удалось ни Ленину, ни Сталину.

Нравится ли самому Путину песня - неизвестно. А вот Дмитрий Песков сегодня (правда, по другому поводу) высказался так:

Уровень популярности Владимира Путина выходит далеко за пределы России, вряд ли кто-то сможет подвергнуть сомнению, что Путин является абсолютным лидером общественного мнения, абсолютным лидером политического Олимпа, скажем так, с которым на данном этапе вряд ли кто-то сможет серьезно конкурировать. Путин неоднократно подтверждал это свое неоспоримое лидерство и продолжает это делать и дальше.

Такого в ближайшие дни будет все больше.

