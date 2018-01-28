Президент Армении: Вооруженные силы – щит нашей страны

«Вооружённые силы Республики Армения – щит нашей страны, наша гордость. Наша армия, являясь надёжным гарантом нашего народа, также очень важный компонент региональной стабильности», - сегодня в своем поздравительном послании по случаю Дня армии подчеркнул президента Армении Серж Саргсян.

Как передает пресс-служба президента РА, выступая в военном пантеоне «Ераблур», глава государства и верховный главнокомандующий ВС Армении, в частности, сказал:

«Мы знаем, что означает отсутствие государственности и регулярной армии, и знаем, как дорого мы заплатили за это. Для видевшего тяжёлые испытания народа само существование собственной армии воспринимается по-особому.

Наша армия - общенародная армия, которая со дня создания чувствует любовь и уважение народа, пользуется доверием и безусловной поддержкой народа. Уверен, что и в будущем Республика Армения и народ будут холить и лелеять своего первенца.

Дорогие соотечественники,

Мы - то счастливое поколение, которое после долгого перерыва увидело возрождение армянской военной силы, увидело её становление и укрепление. Мы - то поколение, которое не только увидело, но и стало участником и воссоздателем армии. В силу исторических обстоятельств, а вернее сказать, вынужденные развязанной Азербайджаном войной, в силу Арцахской (Карабахской – ред.) освободительной борьбы, мы начали строить здание нашей независимой государственности с самозащиты. Армия стала стержнем нашей новой независимой армянской государственности.

Наши ополченцы, а впоследствии уже солдаты и офицеры прошли славный боевой путь, заложив основу сегодняшней армии. Этот праздничный день повод ещё раз выразить благодарность нашим солдатам и офицерам, за беззаветное исполнение своей миссии.

Не секрет, что сегодня мы имеем качественно иную армию, вооружённую самыми актуальными видами оружия, насыщенную современным оборудованием. Но мы продолжаем и будем продолжать последовательно повышать боеспособность нашей армии. С этой целью принята семилетняя программа модернизации армии, которую мы претворим в жизнь в соответствии с графиком. Лично я не пожалею усилий, чтобы наша армия стала более современной и более сильной.

Дорогие соотечественники,

Сегодня мы в пантеоне «Ераблур». В день этого священного праздника наш долг склонить голову перед памятью наших героев, которые ценой собственной жизни подарили нам жизнь и свободу. Мы соболезнуем семьям и близким всех наших павших. Призываем поколения - неугасимо хранить их память, смысл и символ этого важного праздника народа Армении.

Вечная слава нашим героям! Да здравствуют Вооружённые силы Республики Армения!»