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Общество

Доставка армянского «умного кошелька» Volterman покупателям задерживаются

Армянский «умный кошелек» Volterman

Уже больше месяца, как вокруг первого армянского «умного кошелька» Volterman поднялся большой шум. Все те, кто несколько месяцев назад внесли предоплату с целью приобретения этого кошелька, до сих пор его не получили. Между тем производители, предварительно принявшие заказы, обещали, что продукция поступит к покупателям в декабре 2017 года.

Никита Меликян, воодушевившись армянской продукцией, в июне заплатил за смарт-кошелек, который должен был получить в декабре. Он говорит, что хотя готов подождать еще несколько месяцев, но все же считает, что подобные явления в конечном счете приведут к потере доверия к новым стартапам.

«Каждое упущение имеет свой минус, потому что если ты что-то говоришь, то должен сделать. Если не делаешь, естественно, твое слово уже не имеет силы. И в отношении остального также складывается общее мнение, что если участвуют армяне, значит, точно этого не будет», - сказал Никита Меликян.

В июне прошлого года на платформе Indiegogo стартовал сбор средств в поддержку создания Volterman. На сегодняшний день более 12 тысяч человек, 400 из которых - из Армении, внесли предоплату, доведя общую сумму до порядка 1 млн 700 тыс. долларов. Цена Volterman в настоящее время цена колеблется в пределах 115-175 долларов.

Горячие дискуссии и критические замечания по этому вопросу в социальных сетях не прекращаются. Один из недовольных пользователей, к примеру, написал: «Эта компания продолжает откладывать сроки доставки, вместо начала декабря указывая февраль. Не предоставляется никаких доказательств того, что доставка товара прекратилась, а принятие заказов продолжается».

Согласно авторам инновации, если вы забыли где-нибудь свой «умный кошелек» или его у вас украли, то «умная» система пошлет сигнал тревоги на ваш смартфон и сфотографирует открывшего бумажник предполагаемого вора или того, кто его нашел первым. Volterman также позволит заряжать мобильные телефоны. Помимо безопасного хранения денег «умный кошелек» также будет распространять Wi-Fi и будет иметь альтернативный банк памяти для того, чтобы не нагружать работу телефона.

Почему никто из внесших предоплату покупателей до сих пор не получил кошелек? Автор проекта Азат Товмасян в беседе с Радио Азатутюн пояснил, что проблема возникла не по их вине. По его словам, из-за мирового кризиса крупные производители отложили сроки поставки компонентов Volterman.

«В результате, те, у кого мы закупали, предложили высокие цены, в которые мы не могли уложиться», - сказал Товмасян.

На вопрос о том, не приведет ли эта ситуация к снижению доверия среди общественности, автор проекта ответил, что подобных случаев много и они не единственные.

«Примерно в 90% случаев сроки задерживается, поскольку это связано с особенностью продукта. В мире пока таких продуктов нет, они начинаются с нуля. Возможно, неправильно рассчитывают сроки, сталкиваются с некоторыми препятствиями, естественно, тогда сроки задерживаются», - сказал Азат Товмасян.

Наряду с задержкой доставки Volterman также ставится под сомнение его армянское происхождение. Однако Азат Товмасян говорит, что они даже имели возможность полностью заказать кошелек в Китае, однако посчитали важным наличие армянской продукции.

«Платы, которые составляют определенную часть нашего кошелька, производятся в Китае. После этого из ряда стран мира закупают компоненты, которые в Армении также не производятся, после чего они поступают в Армению, вставляются в кожаный переплет, на них устанавливается безопасность, а затем они упаковываются», - объяснил автор проекта.

В компании сообщают, что начнут доставку продукции в феврале, однако, в то же время, не исключают новых задержек. Возможно также, что в июне этого года будет организована онлайн-продажа.

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