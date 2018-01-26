Доставка армянского «умного кошелька» Volterman покупателям задерживаются

Уже больше месяца, как вокруг первого армянского «умного кошелька» Volterman поднялся большой шум. Все те, кто несколько месяцев назад внесли предоплату с целью приобретения этого кошелька, до сих пор его не получили. Между тем производители, предварительно принявшие заказы, обещали, что продукция поступит к покупателям в декабре 2017 года.

Никита Меликян, воодушевившись армянской продукцией, в июне заплатил за смарт-кошелек, который должен был получить в декабре. Он говорит, что хотя готов подождать еще несколько месяцев, но все же считает, что подобные явления в конечном счете приведут к потере доверия к новым стартапам.

«Каждое упущение имеет свой минус, потому что если ты что-то говоришь, то должен сделать. Если не делаешь, естественно, твое слово уже не имеет силы. И в отношении остального также складывается общее мнение, что если участвуют армяне, значит, точно этого не будет», - сказал Никита Меликян.

В июне прошлого года на платформе Indiegogo стартовал сбор средств в поддержку создания Volterman. На сегодняшний день более 12 тысяч человек, 400 из которых - из Армении, внесли предоплату, доведя общую сумму до порядка 1 млн 700 тыс. долларов. Цена Volterman в настоящее время цена колеблется в пределах 115-175 долларов.

Горячие дискуссии и критические замечания по этому вопросу в социальных сетях не прекращаются. Один из недовольных пользователей, к примеру, написал: «Эта компания продолжает откладывать сроки доставки, вместо начала декабря указывая февраль. Не предоставляется никаких доказательств того, что доставка товара прекратилась, а принятие заказов продолжается».

Согласно авторам инновации, если вы забыли где-нибудь свой «умный кошелек» или его у вас украли, то «умная» система пошлет сигнал тревоги на ваш смартфон и сфотографирует открывшего бумажник предполагаемого вора или того, кто его нашел первым. Volterman также позволит заряжать мобильные телефоны. Помимо безопасного хранения денег «умный кошелек» также будет распространять Wi-Fi и будет иметь альтернативный банк памяти для того, чтобы не нагружать работу телефона.

Почему никто из внесших предоплату покупателей до сих пор не получил кошелек? Автор проекта Азат Товмасян в беседе с Радио Азатутюн пояснил, что проблема возникла не по их вине. По его словам, из-за мирового кризиса крупные производители отложили сроки поставки компонентов Volterman.

«В результате, те, у кого мы закупали, предложили высокие цены, в которые мы не могли уложиться», - сказал Товмасян.

На вопрос о том, не приведет ли эта ситуация к снижению доверия среди общественности, автор проекта ответил, что подобных случаев много и они не единственные.

«Примерно в 90% случаев сроки задерживается, поскольку это связано с особенностью продукта. В мире пока таких продуктов нет, они начинаются с нуля. Возможно, неправильно рассчитывают сроки, сталкиваются с некоторыми препятствиями, естественно, тогда сроки задерживаются», - сказал Азат Товмасян.

Наряду с задержкой доставки Volterman также ставится под сомнение его армянское происхождение. Однако Азат Товмасян говорит, что они даже имели возможность полностью заказать кошелек в Китае, однако посчитали важным наличие армянской продукции.

«Платы, которые составляют определенную часть нашего кошелька, производятся в Китае. После этого из ряда стран мира закупают компоненты, которые в Армении также не производятся, после чего они поступают в Армению, вставляются в кожаный переплет, на них устанавливается безопасность, а затем они упаковываются», - объяснил автор проекта.

В компании сообщают, что начнут доставку продукции в феврале, однако, в то же время, не исключают новых задержек. Возможно также, что в июне этого года будет организована онлайн-продажа.