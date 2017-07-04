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Экономика

«Сделано в Армении»: Заказчики получат свои «умные кошельки» в декабре

В поддержку создания первого армянского «умного кошелька» Volterman на платформе Indiegogo только за первые пять дней было собрано более 200 тысяч долларов. Проект вызвал большой интерес во всем мире: более 1500 человек внесли предоплату и готовы ждать до декабря, чтобы приобрести кошелек.

Идея создания принадлежит Азату Товмасяну. После того, как он два раза терял свой бумажник, Товмасян решил соединить его с телефоном и понял, что такую идею можно превратить в успешный бизнес-проект.

«Если ваш кошелек находится поблизости, вы его можете легко найти. А если потеряете его или сели у вас его украдут, то вы сможете видеть, где он находится», - рассказал автор проекта.

Если вы забыли где-нибудь свой «умный кошелек» или его у вас украли, то «умная» система пошлет сигнал тревоги на ваш смартфон и сфотографирует открывшего бумажник предполагаемого вора или того, кто его нашел первым. Volterman также позволит заряжать мобильные телефоны. Помимо безопасного хранения денег «умный кошелек» также будет распространять Wi-Fi и будет иметь альтернативный банк памяти для того, чтобы не нагружать работу телефона.

В деле представления проекта на международной платформе Азату Товмасяну помог Нарек Варданян.

Команда, работающая над проектом Volterman, проводит обсуждение
Команда, работающая над проектом Volterman, проводит обсуждение

«Мы очень хотим, чтобы данный проект стал прецедентом для успешного проекта, и чтобы все в Армении, видя успех этого проекта, поняли, что, находясь в Армении, они могут осуществлять свои интересные идеи и осуществлять соответствующие международным стандартам проекты», - отметил Варданян.

По его словам, вторым важным аспектом является то, что «мы хотим показать всему миру, что из Армении могут выходить такие проекты, которые не только не уступают, но и в чем-то превосходят любой другой проект в мире».

Кстати, Volterman – это не единственный армянский проект, который добился успеха на платформе Indiegogo. Примером последнего успешного проекта является Yecup, который собрал около 400 тысяч долларов.

«Умные кошельки» будут трех видов – классические, предназначенные только для карт и предназначенные для путешествий. Стоимость их будет, соответственно, 89, 129 и 157 долларов.

«Наш целевой покупатель – это мужчина лет 35-40 из Америки, Великобритании, Канады, Австралии... Можно сказать, со всего мира, а также из Армении», - отметил Нарек Варданян, добавив, что в плане заказчиков проекта Армения находится на втором месте, а на первом месте – США.

Предназначенный для мужчин смарт-кошелек также заинтересовал и женщин. Инициаторов проекта в настоящее время больше всего спрашивают о том, когда будет доступен вариант кошелька, предназначенный для женщин.

«Отцы» Volterman-а заверяют, что организуют производство смарт-кошельков в Армении, и что они появятся в руках у заказчиков по всему миру с надписью «Сделано в Армении».

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