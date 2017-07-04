«Сделано в Армении»: Заказчики получат свои «умные кошельки» в декабре

В поддержку создания первого армянского «умного кошелька» Volterman на платформе Indiegogo только за первые пять дней было собрано более 200 тысяч долларов. Проект вызвал большой интерес во всем мире: более 1500 человек внесли предоплату и готовы ждать до декабря, чтобы приобрести кошелек.

Идея создания принадлежит Азату Товмасяну. После того, как он два раза терял свой бумажник, Товмасян решил соединить его с телефоном и понял, что такую идею можно превратить в успешный бизнес-проект.

«Если ваш кошелек находится поблизости, вы его можете легко найти. А если потеряете его или сели у вас его украдут, то вы сможете видеть, где он находится», - рассказал автор проекта.

Если вы забыли где-нибудь свой «умный кошелек» или его у вас украли, то «умная» система пошлет сигнал тревоги на ваш смартфон и сфотографирует открывшего бумажник предполагаемого вора или того, кто его нашел первым. Volterman также позволит заряжать мобильные телефоны. Помимо безопасного хранения денег «умный кошелек» также будет распространять Wi-Fi и будет иметь альтернативный банк памяти для того, чтобы не нагружать работу телефона.

В деле представления проекта на международной платформе Азату Товмасяну помог Нарек Варданян.

«Мы очень хотим, чтобы данный проект стал прецедентом для успешного проекта, и чтобы все в Армении, видя успех этого проекта, поняли, что, находясь в Армении, они могут осуществлять свои интересные идеи и осуществлять соответствующие международным стандартам проекты», - отметил Варданян.

По его словам, вторым важным аспектом является то, что «мы хотим показать всему миру, что из Армении могут выходить такие проекты, которые не только не уступают, но и в чем-то превосходят любой другой проект в мире».

Кстати, Volterman – это не единственный армянский проект, который добился успеха на платформе Indiegogo. Примером последнего успешного проекта является Yecup, который собрал около 400 тысяч долларов.

«Умные кошельки» будут трех видов – классические, предназначенные только для карт и предназначенные для путешествий. Стоимость их будет, соответственно, 89, 129 и 157 долларов.

«Наш целевой покупатель – это мужчина лет 35-40 из Америки, Великобритании, Канады, Австралии... Можно сказать, со всего мира, а также из Армении», - отметил Нарек Варданян, добавив, что в плане заказчиков проекта Армения находится на втором месте, а на первом месте – США.

Предназначенный для мужчин смарт-кошелек также заинтересовал и женщин. Инициаторов проекта в настоящее время больше всего спрашивают о том, когда будет доступен вариант кошелька, предназначенный для женщин.

«Отцы» Volterman-а заверяют, что организуют производство смарт-кошельков в Армении, и что они появятся в руках у заказчиков по всему миру с надписью «Сделано в Армении».