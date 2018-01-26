Премьер-министр Армении и вице-премьер РФ в Давосе обсудили вопросы армяно-российской повестки дня

В Давосе состоялась встреча премьер-министра Армении Карена Карапетяна с вице-премьером Российской Федерации Аркадием Дворковичем.

Как сообщает пресс-служба армянского правительства, в ходе беседы был обсужден ряд вопросов армяно-российской повестки дня. Коснувшись двусторонних торгово-экономических показателей за прошлый год, Карен Карапетян подчеркнул, что рост зафиксирован как в показателях торгового оборота, так и в показателях импорта и экспорта. «Эти цифры свидетельствуют, что мы на правильном пути», - отметил армянский премьер.

Собеседники обсудили вопросы, связанные с сотрудничеством в рамках ЕАЭС. Речь шла также об открывшейся на армяно-иранской границе свободной экономической зоне и возможностях активного вовлечения в нее российского бизнеса и капитала.

Согласно сообщению, Карен Карапетян и Аркадий Дворкович говорили также о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства. Премьер-министр Армении, в частности, представил программы, осуществляемые в Армении в сфере скотоводства, отметив, что они могут быть интересны для российских партнеров.

Премьер-министр Карапетян также указал ряд других сфер, в которых Армения готова осуществлять проекты по принципу государственно-частного партнерства.