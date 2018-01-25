Армения делает все для поддержания военного баланса – замглавы МИД

Армения делает все для поддержания военного баланса. Об этом в ходе брифинга после сегодняшнего заседания кабинета министров заявил заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян в ответ на замечание журналистов о том, что Россия продолжает поставлять оружие в Азербайджан.

«Армения, в свою очередь, делает все для поддержания военного баланса, в том числе используя возможности нашего союзника России. При этом, Армения получает соответствующее вооружение по более доступной цене», - заявил замглавы МИД Армении.

За последние годы Баку закупил у России вооружение, в том числе наступательное, на сумму около 5 млрд долларов.

19 января в бакинский порт прибыла очередная партия современного российского вооружения.

В интервью РИА Новости в Давосе президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что у Азербайджана нет ограничений на покупку оружия у России.