Азербайджан стал жертвой армяноненавистнической политики - Шармазанов

«Практически после каждого серьезного международного события Азербайджан отвечает провокацией», - сегодня на пресс-конференции заявил вице-спикер парламента Армении Эдуард Шармазанов, отвечая на вопрос, есть ли связь между ночной попыткой диверсионного проникновения в Нагорном Карабахе и выступлением президента Армении Сержа Саргсяна в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Напомним, что, согласно Министерству обороны Карабаха, прошлой ночью разведывательно-диверсионная группа вооруженных сил Азербайджана попыталась проникнуть на территорию, контролируемую Армией обороны Карабаха. Согласно сообщению, передовые силы Армии обороны предотвратили попытку проникновения.

«Такая провокация произошла также после недавней встречи Налбандян-Мамедъяров, это происходило и после встречи в Женеве, когда снайперским выстрелом с азербайджанских позиций был убит армянский военнослужащий. Это произошло и сейчас. Этой политикой Азербайджан показывает, что он не готов к конструктивным переговорам», - отметил Шармазанов.

По его словам, проблема в сознании руководства Азербайджана. «Они стали жертвами собственной армяноненавистнической, расистской политики», - подчеркнул Шармазанов.

Как отметил вице-спикер армянского парламента, такие провокации, тем не менее, не могут повлиять на «политическую волю Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.] и Армении», и «стремление к свободе никогда не может быть подвергнуто сомнению».

Во время пресс-конференции Эдуарда Шармазанова, являющегося пресс-секретарям правящей Республиканской партии Армении (РПА), также спросили про кандидата от РПА на пост президента Армении, посла Армении в Великобритании Армена Саргсяна.

На вопрос, почему правящая партия приглашает кандидата на один из ключевых постов страны из-за рубежа, Шармазанов ответил так: «Он не из-за рубежа. Что значит из-за рубежа? Армен Саргсян является послом Республики Армения в Соединенном Королевстве. И говорить о нем «из-за рубежа», по меньшей мере, несправедливо и неправильно. Он является дипломатом Республики Армения, назначенным указом президента Республики Армения Сержа Саргсяна. Мы считаем, что Армен Саргсян с его политической и научной биографией заслуживает быть президентом Республики Армения».