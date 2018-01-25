Карабахские военные сообщают о предотвращении попытки проникновения азербайджанской разведывательно-диверсионной группы

25 января в районе 2-х часов ночи на одном из оборонных участков на юго-восточном направлении (Куропаткино) линии соприкосновения вооруженных сил Нагорного Карабаха и Азербайджана передовыми частями Армии обороны Карабаха была зафиксирована попытка проникновения разведывательно-диверсионной группы ВС Азербайджана. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Нагорного Карабаха.

Согласно сообщению, в результате превентивных действий азербайджанские спецназовцы были отброшены.

По предварительным данным, с азербайджанской стороны есть потери, подробности уточняются, передает оборонное ведомство Нагорного Карабаха.

Согласно сообщению азербайджанского информагентства APA, Министерство обороны Азербайджана опровергает сообщение армянской стороны, подчеркивая, что азербайджанская армия полностью придерживается режима прекращения огня и никаких потерь не понесла.