Правительство не уточняет, на каком самолете премьер-министр отправился в Давос

После 9-летнего перерыва Армения снова принимает участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Как сообщает пресс-служба правительства, премьер-министр Карен Карапетян сегодня в Давосе встретился с руководителями испанской компании «Акциона», обсудив возможности сотрудничества в области управления солнечной и ветровой энергетикой и водными ресурсами. Представители компании отметили, что в обозримом будущем планируют посетить Армению для ознакомления на месте с другими инвестиционными возможностями.

Из правительства пока не сообщают, выступит ли премьер-министр с речью в Давосе. Стартовавший вчера в небольшом швейцарском городке форум завершится 26 января. Давосский форум, проводимый с 1971 года и на несколько дней собирающий влиятельных политических и экономических деятелей мира, считается одной из важных международных площадок для достижения экономических и политических договоренностей.

Согласно пресс-службе правительства, премьер-министр Карапетян вернется из Давоса в Ереван завтра, до этого он проведет новые встречи. На состоявшейся вчера в рамках форума встрече с вице-премьером Сингапура Тарманом Шанмугаратнамом премьер-министр Армении вновь отметил, что путь развития Сингапура является хорошим примером. «Мы заинтересованы в стимулировании переговоров по зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Сингапуром. Такое сотрудничество может способствовать росту торговли и инвестиций, реализации взаимовыгодных программ», - в частности, отметил Карен Карапетян.​

Визит премьер-министра Армении в Давос сопровождался примечательным эпизодом. Из фотографий, опубликованных на официальной странице Карена Карапетяна в соцсети Facebook, стало ясно, что армянская делегация отправилась в Швейцарию не на государственном самолете и не регулярным рейсом какой-либо авиакомпании. В пресс-службе правительства Радио Азатутюн сообщили следующее: «Премьер-министр Армении отправился в Давос на частном самолете, за аренду которого из государственного бюджета средства не выделялись».

На наши вопросы о том, кто заплатил за то, чтобы премьер-министр Армении на частном самолете полетел из Армении в Швейцарию, сколько составила эта сумма и почему премьер-министр Армении согласился отправиться в Швейцарию на частные средства, в пресс-службе правительства не ответили.

Вчера в газете «Айкакан жаманак» появилась публикация, в которой были указаны 11 сходств между самолетом, принадлежащим проживающему в России армянскому миллиардеру, владельцу группы компаний «Ташир» Самвелу Карапетяну, и самолетом, который доставил премьер-министра Армении в Швейцарию.

Радио Азатутюн сегодня обратилось в группу компаний «Ташир», чтобы получить разъяснения по этому поводу. Высокопоставленный представитель «Ташир» Зара Ачемян также отказалась давать комментарии по этому вопросу.

По словам руководителя программ Антикоррупционного центра «Транспаренси интернешнл» Варужана Октаняна, в данном случае, возможно, мы имеем дело с коррупционным риском.

«Да, риск есть. Но если он потратил свои собственные средства, у какого-то частного лица арендовал и сам полностью оплатил, в этом случае я ничего коррупционного не видел бы. А если он не заплатил, я это скорее назвал бы возможным проявлением политической коррупции. Если заплатил какой-то олигарх, это, конечно, довольно серьезная коррупция», - сказал Варужан Октанян.