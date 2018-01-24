Серж Саргсян: Совет Европы также вносит ценный вклад в переход Армении к парламентской форме правления

Президент Армении Серж Саргсян вчера вечером прибыл в Страсбург для участия в январской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Программа визита президента Армении началась со встречи с новоизбранным председателем ПАСЕ Микеле Николетти.

Перед встречей Серж Саргсян сделал запись в «Золотой книге» ПАСЕ.

«Я чувствую большую честь и ответственность всякий раз, когда нахожусь в Совете Европы, этой своеобразной кузнице прав человека. Структуре, под эгидой которой продвигаются все те ценности, которые призваны обеспечить свободную, достойную и благополучную жизнь человека. Мой визит в преддверии 17-летия членства Республики Армении в Совете Европы – еще один повод подтвердить приверженность Армении данным ценностям. Веря в будущее нашей структуры, мы считаем, что, сталкиваясь с важными вызовами в регионе и за его пределами, Совет Европы и ПАСЕ должны говорить на одном языке во имя единства и авторитета нашей организации», - согласно пресс-службе президента Армении, написал Серж Саргсян.

Затем Серж Саргсян встретился с генеральным секретарем Совета Европы Торбьёрном Ягландом. Перед этим президент присутствовал на церемонии подписания ряда конвенций СЕ. Документы подписали Торбьёрн Ягланд и министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян. Эти документы дополняют около 70 международных соглашений, подписанных Арменией в рамках СЕ.

Стороны, в частности, подписали: (пересмотренную) конвенцию СЕ «О совместном кинематографическом производстве», (измененную протоколом 2010 года) конвенцию СЕ «О взаимной административной поддержке по налоговым вопросам», конвенцию СЕ «О совместном подходе к вопросам обеспечения, безопасности и обслуживания во время футбольных игр и других спортивных мероприятий», дополнительный протокол СЕ к конвенции «О предотвращении терроризма» и конвенцию «О борьбе с траффикингом человеческих органов».

Президент Серж Саргсян сделал также запись в «Золотой книге» СЕ. «Для меня действительно честь вернуться в эту колыбель современной демократии на нашем материке, которая имеет славу авангарда в сфере прав человека. Мы придаем большую важность нашему расширяющемуся сотрудничеству и считаем, что постоянно укрепляющаяся в Армении демократия является воплощением этого тесного сотрудничества. Армения вновь подтверждает свою безоговорочную преданность этим ценностям, поскольку мы ведем совместную работу во имя нашего всеобщего видения демократической и мирной Европы», - написал президент Армении.

Серж Саргсян и Торбьёрн Ягланд подвели итоги своей встречи, выступив с заявлениями для СМИ.

Президент счел свой визит в Совет Европы символичным, поскольку 25 января исполняется 17 лет со дня вступления Армении в СЕ. «Армения 2018 года совершенно иная, чем была в 2001-ом: наша страна добилась значительных результатов в деле укрепления демократии, прав человека и верховенства закона, в это свой значительный вклад вносит долгосрочное ценное сотрудничество с Советом Европы. Мы благодарны за это», - заявил Серж Саргсян.

Он сообщил, что провел с генсеком СЕ содержательную дискуссию и их точки зрения по обсужденным вопросам оказались «очень близки друг другу».

«Мы обоюдно констатировали, что в особенности в течение прошлого десятилетия в Армении реализованы комплексные реформы в направлении гарантирования основополагающих свобод, более открытого и эффективного управления, обеспечения динамичного гражданского общества. Об этом свидетельствуют также доклады уставных и мониторинговых органов Совета Европы. Первым адресатом и бенефициаром этого сотрудничества, конечно, является гражданин Республики Армения: таково наше видение должной реализации принятых перед Советом Европы обязательств», - сказал Саргсян.

«Армения в настоящее время плавно совершает переход к парламентской форме управления. Мы благодарны, что в этот процесс также Совет Европы вносит свой ценный вклад. Несомненно, при новой Конституции мы продолжаем комплексные законодательные реформы при сотрудничестве с Венецианской комиссией и независимыми мониторинговыми комитетами СЕ», - заявил президент.

«Мы также обсудили вопросы, связанные с урегулированием нагорно-карабахского конфликта. Я выразил господину Ягланду благодарность за поддержку усилий сопредседателей Минской группы ОБСЕ, что существенно в плане продвижения переговорного процесса. Я подтвердил поддержку многократно озвученной генеральным секретарем точки зрения, что в вопросе защиты прав человека в Европе не должно быть «серых зон». Это означает, что Совет Европы должен равным образом рассматривать права граждан, проживающих в зонах конфликтов, руководствуясь «принципом нейтралитета» в вопросе статуса, - отметил Саргсян и добавил: - Мы были согласны в вопросах разделения полномочий различных международных структур и «распределения труда» между ними. С этим убеждением мы вновь констатировали, что приоритетом Совета Европы является сфера защиты прав человека. Что касается урегулирования конфликтов, то в этом вопросе правомочны структуры и форматы, имеющие международно согласованные мандаты».

«Мы уверены, что залогом решения стоящих перед нашей организацией проблем является диалог, и в этом диалоге должен быть слышим голос всех без исключения государств-членов с целью обеспечения единства и целостности Совета Европы», - заявил президент Армении.

Он также сообщил, что вновь подтвердил адресованное Ягланду приглашение посетить Армению, «чтобы продолжить наш открытый и конструктивный диалог, продвигать повестку Армения-СЕ, а также на месте оценить результаты конституционных реформ».