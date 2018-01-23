В Париже состоялась встреча президентов Армении и Франции

В рамках рабочего визита во Францию президент Армении Серж Саргсян сегодня в Елисейском дворце встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Как сообщает пресс-служба президента Армении, президент Макрон поприветствовал президента Армении во Франции и отметил, что помимо дружественных отношений между Арменией и Францией он рассчитывает обсудить также сотрудничество в многостороннем формате, в том числе сотрудничество в рамках Франкофонии, а также развитие отношений Армения-ЕС после подписания рамочного соглашения Армения-ЕС.

«Президент Франции также поинтересовался у своего коллеги о последних развитиях в переговорном процессе по урегулированию нагорно-карабахского конфликта и подходах президента Саргсяна в вопросе продвижения этого процесса, а также об отношениях Армении со странами региона.

Президенты Серж Саргсян и Эммануэль Макрон подчеркнули непрерывное развитие армяно-французских парламентских отношений и активизацию отношений в экономической сфере, подчеркнув, что необходимо поднять уровень экономических отношений до высокого уровня политических отношений.

Коснувшись саммита Франкофонии, который состоится в Армении в этом году, Эммануэль Макрон подчеркнул, что Франция поддерживает Армению и будет максимально содействовать проведению саммита на высоком уровне. Президент Франции с радостью принял приглашение Сержа Саргсяна принять участие в саммите Франкофонии в Ереване и отметил, что придает большое значение этому важному мероприятию.

Президенты Серж Саргсян и Эммануэль Макрон подвели итоги встречи, выступив с заявлениями для СМИ», - отмечается в официальном сообщении.

В своем заявлении по итогам встречи с президентом Франции президент Армении, в частности, отметил:

«Мы обсудили с президентом Макроном многие вопросы, представляющие взаимный интерес, и я хотел бы с удовлетворением отметить, что наши позиции по жизненно важным вопросам почти совпадают, а по другим вопросам - очень близки. Кстати, я имею в виду как двустороннюю, так и международную повестку дня. Мы придерживаемся тех же принципов и живем с одной и той же системой ценностей.

Конечно, мы говорили о нагорно-карабахском конфликте, который, вероятно, является одним из наиболее чувствительных вопросов в нашем регионе. Я высоко оценил подходы Франции как сопредседателя Минской группы ОБСЕ, направленные на мирное урегулирование конфликта и установление безопасности, стабильности и сотрудничества в нашем регионе. Армения намерена продолжить переговоры при посредничестве сопредседателей. Известно, что народ Нагорного Карабаха борется за свободу и самоопределение, и такая борьба не может не иметь благоприятного завершения.

В октябре в Армении пройдет 17-й саммит Международной организации Франкофонии - событие, которое занимает важное место в нашей двусторонней повестке дня. Для нас Франкофония - это не только структура, сформированная вокруг языка, а прежде всего она представляет собой совокупность прогрессивных цивилизационных ценностей, которая сыграла особую роль в прогрессе человечества, носителем и частью которой являемся и мы.

Мы с большой ответственностью относимся к проведению этого саммита и не пожалеем усилий, чтобы добиться успеха. Я рад, что президент Макрон подтвердил свое участие в этом мероприятии, что является ключом к успеху саммита. И мы получили одобрение г-на Макрона провести бизнес-форум Франкофонии в рамках саммита, что, конечно же, придаст новый импульс армяно-французским экономическим отношениям. Благодарю вас, г-н президент, за эту поддержку.

Мы договорились с моим коллегой держать двусторонние экономические связи в центре внимания. Продолжающиеся демократические реформы в Армении при поддержке наших европейских партнеров, включая ЕС, наша приверженность приближению экономики и законодательства к европейским стандартам, обеспечивают наиболее благоприятные условия для инвестиций в Армении. В этой связи я подтвердил президенту Макрону, что мы более чем заинтересованы в расширении уже существующего французского присутствия в нашей стране.

Разумеется, одной из ключевых тем нашего обсуждения было подписанное в ноябре 2017 года Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Республикой Армения и Европейским союзом. Это по-настоящему амбициозный документ, и велика роль Франции в его становлении. Еще раз я выразил благодарность за поддержку Армении в процессе развития отношений Армения-ЕС. Постоянная поддержка Франции в этом отношении действительно важна для Армении. Это соглашение, открывающее новые горизонты двусторонних отношений».

Президент Франции, в свою очередь,заявил, что «Франция всегда будет рядом с Арменией», добавив, что считает важной роль армянской общины Франции в армяно-французских отношениях.

Макрон в своем выступлении также отметил, что во Франции в этом году будет отмечаться 100-летие провозглашения Первой Республики Армения. В этом мероприятии примет участие министр иностранных дел Франции.

Касаясь нагорно-карабахского конфликта, Макрон сказал, что этот конфликт не заморожен и может быть урегулирован усилиями вовлеченных сторон, а Франция в свою очередь будет способствовать его урегулированию.

Накануне президент Армении Серж Саргсян по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона прибыл с рабочим визитом во Францию. Программа визита Саргсяна стартовала с состоявшейся вчера встречи с мэром Парижа Анн Идальго.