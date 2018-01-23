Макрон принял предложение Саргсяна посетить Армению

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе сегодняшней встречи с главой армянского государства Сержем Саргсяном принял приглашение последнего посетить Армению для участия в саммите Франкофонии.

Как сообщает пресс-служба президента Армении, Макрон отметил, что Франция готова по возможности оказать содействие Армении в проведении саммита на высоком уровне. Он также подчеркнул, что придает большое значение данному мероприятию.

Отметим, что 17-й саммит Международной организации Франкофонии пройдет в Ереване в октябре этого года.