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Армения

Макрон принял предложение Саргсяна посетить Армению

Президент Армении Серж Саргсян и президент Франции Эммануэль Макрон во время их встречи в Париже, 23 января 2018 г.

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе сегодняшней встречи с главой армянского государства Сержем Саргсяном принял приглашение последнего посетить Армению для участия в саммите Франкофонии.

Как сообщает пресс-служба президента Армении, Макрон отметил, что Франция готова по возможности оказать содействие Армении в проведении саммита на высоком уровне. Он также подчеркнул, что придает большое значение данному мероприятию.

Отметим, что 17-й саммит Международной организации Франкофонии пройдет в Ереване в октябре этого года.

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