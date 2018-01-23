«Пока 50+1% граждан не продемонстрировал решение о смене власти, смены власти не будет» - Пашинян

«Мы решили, что в ходе нашей деятельности не будем идти по проторенному пути», - сегодня в ходе «Фейсбуковской пресс-конференции» Азатутюн ТВ сказал руководитель оппозиционной фракции «Елк» Никол Пашинян.

На критику о том, что их марш не отличается от других шествий, оппозиционный депутат ответил так: «Елк» проводит марши и митинги с конкретной целью.

«Мы говорим: шаг один, шаг два, шаг три, как мы должны попытаться решить вопрос и от чего зависит то, решится вопрос или нет. То есть, мы представили очень четкую дорожную карту, и мы сделали так, что каждый человек, когда приходит на митинг, должен знать, какая задача в этот день решается с его участием», - сказал Пашинян.

На вопрос одного из пользователей, не является ли демагогией заявление «Елк» о том, что они обязуются добиваться смены власти, если несколько сотен тысяч человек выйдут на улицы с требованием смены власти, в то время как «Елк» уже избрали 120 тысяч человек, Пашинян ответил: «Кто решает, быть смене власти или нет? Те люди, которые нас избрали, составляют 8% от общего числа проголосовавших. Решение о смене власти может принять условный 50+1%. Хорошо, мы можем установить коэффициент и сказать, что когда на улицы выходят 300 тысяч человек, это означает, что делегируют свой голос 600 тысяч человек. Но кто-нибудь может объяснить, мы хотим установить власть народа или заменить власть хунты Сержа Саргсяна властью хунты Никола Пашиняна, или властью хунты кого-то еще? Я хочу, чтобы мы это хорошо поняли. Я не хочу быть хунтой, мы не хотим быть хунтой, мы хотим, чтобы народ принял решение. Мы говорим, я лично говорю: когда народ примет решение, продемонстрирует решение, я обязуюсь реализовать это решение. То же самое я говорил в 2008 году и в июле 2016 года на улице Хоренаци».

«Я хочу чтобы 50+1% граждан Армении понял одно: пока они не решили, что должна произойти смена власти и пока они не продемонстрировали это решение в каком-либо виде - будь то на выборах, или на площади, без разницы - смены власти не будет. Во всяком случае, как-то иначе я себя не представляю участником процесса смены власти», - сказал Никол Пашинян.