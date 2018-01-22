Премьер: «Приезжайте и занимайтесь бизнесом в Армении»

Начался рабочий визит премьер-министра Армении Карена Карапетяна в Швейцарию.

Как сообщает пресс-служба правительства Армении, премьер-министр в Цюрихе провел рабочий обед с представителями Торговой палаты Швейцария-Армения и швейцарскими предпринимателями.

В своем слове Карен Карапетян с отметил, что в 2017 году товарооборот между Арменией и Швейцарией в 2017 году вырос почти в 3,5 раз по сравнению с показателями 2016 года.

«Мое обращение к Вам сегодня простое и искреннее - занимайтесь бизнесом в Армении, приезжайте и делайте инвестиции в Армении. Наша страна - достойное место для инвестиций и занятия бизнесом. Мы инициировали значимые реформы в разных областях: в сфере государственного управления, налоговой и таможенной сфере, сфере образования. Мы улучшаем бизнес-среду и климат, стимулируя местные предприятия и привлечение иностранных инвестиций. Мы улучшаем сферу туризма и услуги. И действительно, результаты 2017 года многообещающие, в целом, мы довольны проделанной работой, - сказал премьер и отметил: - Мы ожидаем, что в 2017 году рост ВВП составит почти на 7%».

По словам Карапетяна, этому результату способствовал зафиксированный в промышленной сфере рост на 12,3% (январь-ноябрь 2017 г. по сравнению с тем же периодом 2016 г.), а также увеличение торгового оборота на 14,4% и услуг - на 14,2% (за исключением торговли).

«Рост зафиксирован и в других сферах. Например, в сфере внешней торговли в долларовом выражении уже в ноябре были зафиксированы рекордные показатели со дня независимости Республики Армения. И это благодаря тому, что в январе-ноябре 2017 года к аналогичному периоду 2016 года объемы экспорта возросли на 23,5%, а импорта - на 28%. Думаю, что у нас будут самые высокие темпы роста в регионе», - сказал премьер.

«Если вы меня спросите в какую область стоит инвестировать, то я отвечу, что существует ряд сфер, к примеру, сельское хозяйство, виноделие, IT-сфера и область высоких технологий, туризм, фармацевтика, инфраструктуры, энергетика и горнодобывающая промышленность, производство ювелирных изделий и драгоценных камней, производство часов и др. Да, Армения невелика по размерам, однако пролегающие через территорию Армении рынки намного больше. Армения является членом ЕАЭС, который представляет собой 180-миллионный рынок и единый экономический союз. Мы граничим с Ираном, население которого составляет порядка 80 миллионов и с которым у Армении добрососедские отношения. Недавно мы с Ираном основали Свободную экономическую зону в Мегри, которая в свою очередь может заинтересовать тех, кто хочет изучить Иран извне, однако достаточно детально. Ко всему этому добавляется Европейский союз с более чем 500-миллионным населением, с которым Армения совсем недавно подписала Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, вдобавок к уже имеющейся системе преференций GSP+. Расходы на производство и обслуживание в Армении доступны, поэтому товары, производимые в Армении, могут быть конкурентоспособными в ЕС», - сказал глава правительства Армении.

Отметив, что в ближайшем будущем планируется визит председателя Национального совета Швейцарии Доминика де Бумана и ряда швейцарских бизнесменов в Армению, премьер-министр подчеркнул, что это является прекрасной возможностью на месте ознакомиться с возможностями страны.

Премьер сказал, что в Давосе состоится ряд встреч, как двусторонних, так и в многостороннем формате, в ходе которых будут представлены экономический потенциал и возможности Армении.

После встречи Карен Карапетян отправился в Давос, где примет участие во Всемирном экономическом форуме.

Согласно сообщению, сегодня премьер-министр также примет участие в церемонии открытия 24-й ежегодной премии «Кристал», а также в приеме, который будет дан в честь участников форума от имени учредителя и исполнительного президента форума Клауса Шваба.

В этом году Давосский форум проходит под девизом «Создавая общее будущее в разделенном мире» ("Creating a Shared Future in a Fractured World").