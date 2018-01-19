Евросоюз предоставляет гражданскому обществу Армении 1,74 млн евро на 5 новых программ

Европейский союз предоставляет финансовую помощь в размере 1,74 млн евро на реализацию пяти новых программ, направленных на развитие гражданского общества в Армении, с целью улучшения сфер демократического управления и защиты прав человека.

Согласно сообщению делегации ЕС в Армении, эти программы обозначают основные ценности, отмеченные и утвержденные в подписанном Республикой Армения и Европейским союзом 24 ноября 2017 года Соглашении о всеобъемлющем и расширенном партнерстве.

Глава делегации ЕС, посол Петр Свитальский отметил: «Делегация ЕС начинает реализацию пяти новых программ общественной значимости, нацеленных на развитие гражданского общества, привлекая граждан к участию в различной деятельности в сфере управления и прав человека. Я надеюсь, что эти новые программы поспособствуют привлечению все большего числа молодежи и простых граждан к обсуждению ряда важных общественных проблем в Армении».

«Эти пять новых программ охватывают различные сферы: вопросы соблюдения прав человека в закрытых учреждениях, возглавляемых женщинами организаций и государственной политики, исполнения бюджета, а также сокращения затрат на энергию. Таким образом, независимо от ваших интересов эти программы касаются каждого», - сказал Свитальский.

В новых программах будут участвовать граждане Армении, в том числе женщины и молодежь, в ряде мероприятий, направленных на защиту прав человека, обеспечение прозрачности бюджета, развитие потенциала организаций, возглавляемых женщинами, оценку ситуации в закрытых учреждениях и проведение обсуждений на эту тему, а также повышение уровня осведомленности среди граждан в сельских общинах и организациях гражданского общества относительно шагов по сокращению затрат на энергию с помощью новых технологий.

Программы «Общественный взгляд на закрытый мир: повышение осведомленности о ситуации с правами человека в закрытых учреждениях», «Доступность информации и расследовательская журналистика для наиболее информированных граждан», «ЕС гражданскому обществу: энергосбережение в общинах Армении», «Позитивные изменения путем повышения возможностей гражданского общества», «ЕС для женщин: экономическое усиление посредством социальных предприятий» будут реализованы в 2018-1919 гг. с привлечением жителей областей, содействуя их благосостоянию, говорится в сообщении.