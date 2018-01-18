Завтра Серж Саргсян предложит кандидата в президенты Армении

«Завтра президент Серж Саргсян предложит нашего кандидата на должность четвертого президента Армении», - сегодня вечером после заседания Исполнительного органа правящей Республиканской партии Армении (РПА) сообщил пресс-секретарь правящей партии Эдуард Шармазанов.

Он пояснил, что РПА обсудила лишь одну кандидатуру для выдвижения на должность четвертого президента Республики Армения. Обсудить эту кандидатуру предложил президент Армении Серж Саргсян.

«Мы надеемся, что наш кандидат – это тот кандидат, который может претендовать на позитивное отношение хотя бы части оппозиции», - сказал Шармазанов.

Пресс-секретарь РПА не назвал имени кандидата, отметив, что завтра кандидата официально предложит Серж Саргсян. По словам Шармазанова, в правящей партии считают, что этот кандидат может наилучшим образом представлять Армению в международных инстанциях, у него большой опыт работы и высокие интеллектуальные способности.

«Мы считаем, что он имеет положительную репутацию и в Диаспоре, и в Армении. Это тот кандидат, вокруг которого можно достичь определенного широкого согласия с подавляющим большинством политических сил Армении», - сказал пресс-секретарь РПА.

Напомним, в СМИ в этой связи упоминалось имя бывшего премьер-министра Армении, посла Армении в Великобритании Армена Саргсяна. Сегодня в беседе с Радио Азатутюн руководитель парламентской фракции РПА Ваграм Багдасарян сказал, что Армен Саргсян является «неуязвимым» и «приемлемым» кандидатом.