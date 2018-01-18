В Кракове встретились министры иностранных дел Армении и Азербайджана

Министры иностранных дел Армении и Азербайджана Эдуард Налбандян и Эльмар Мамедъяров встретились сегодня в польском городе Краков. Встреча прошла по инициативе сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Круг обсужденных вопросов, вероятно, станет известен позже, когда будет распространено официальное сообщение.

Пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян примерно три часа назад на своей странице в Twitter опубликовал фотографию, из которой становится ясно, что на встрече Налбандян-Мамедъяров присутствовали также сопредседатели Минской группы ОБСЕ и личный представитель действующего председателя ОБСЕ.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ также провели отдельные встречи с главами МИД Армении и Азербайджана. С Налбандяном они встретились вчера, а с Мамедъяровым, согласно азербайджанскому информагентству АПА, сегодня.

Согласно сообщению пресс-службы МИД Армении, в ходе встречи с посредниками Налбандян подчеркнул необходимость выполнения договоренностей, направленных на ослабление напряженности на линии соприкосновения.

После апрельской войны 2016 года на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге стороны договорились разработать механизмы для расследования пограничных инцидентов и расширить полномочия личного представителя действующего председателя ОБСЕ. А в октябре прошлого года в Женеве президенты Армении и Азербайджана согласились предпринять дополнительные шаги для ослабления напряженности на линии соприкосновения.

Согласно официальному заявлению, министр иностранных дел Армении на встрече с сопредседателями представил те шаги, которые позволят продвинуть мирный процесс вперед. «Если Баку последует призывам сопредседателей строго соблюдать режим прекращения огня, выполнит ранее достигнутые договоренности, будет конструктивно участвовать в переговорном процессе, подтвердит свою приверженность предложенным сопредседателями принципам урегулирования конфликта, тогда будет возможным проложить путь для продвижения мирного процесса», - сказал он.

«Баку часто говорит о том, что якобы заинтересован в изменении статус-кво. Очевидно, что практический способ достижения этого – реализация вышеизложенного. Сопредседатели в течение многих лет заявляют, что предлагаемые ими принципы и элементы, направленные на поэтапное выполнение пакетного урегулирования, являются единым целым, и попытки дать приоритет одному из них по отношению к другим сделают урегулирование невозможным. Чем раньше Баку осознает эту реальность, тем скорее возможно будет направить процесс урегулирования в практическое русло», - подчеркнул Эдвард Налбандян на встрече с посредниками.

В то время как в Кракове министр иностранных дел Армении поднимает вопрос о снижении напряженности в зоне карабахского конфликта, Министерство обороны Армении сообщает о ранении армянского солдата на границе с Азербайджаном. По этому факту возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, от выстрела с азербайджанской стороны ранен военнослужащий Адибек Микоян. Жизни солдата опасность не грозит.

«Если напряженность сохранится, достичь соглашения в переговорах по карабахскому урегулированию будет невозможно», - в беседе с Радио Азатутюн выразил мнение бывший председатель комиссии по внешним отношениям Национального собрания Армении, эксперт по международным вопросам Ованес Игитян.

«Если напряженность останется, если будет недоверие, если армянская сторона постоянно будет по ту сторону фронта видеть врага, который постоянно убивает людей, терроризирует гражданское население, в этой ситуации о какой Минской группе, о каких переговорах идет речь?» - сказал эксперт.

По его словам, задачу безопасности на линии соприкосновения решить можно: это технически несложно, если у стран-сопредседателей, особенно у России и США будет серьезное желание. «Посмотрите, что происходит, например, в Сирии, в других местах. Мы видим там такие вещи, и Россия может это сделать, и США. Ясно, что Россия сегодня не готова сделать Азербайджан недружественной для себя страной. А что касается США, то это другой вопрос, здесь уже мы должны говорить о серьезности отношений США-Армения: почему США не считают Армению той страной, для которой можно использовать все технические возможности», - отметил Игитян.

Налбандян и Мамедъяров последний раз встречались 6 декабря прошлого года в Вене. В повестке дня этой встречи были вопросы, связанные с реализацией договоренностей, достигнутых в Вене, Санкт-Петербурге и Женеве.