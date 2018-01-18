Ссылки доступа

logo-print
Все сайты Радио Азатутюн
Поиск
Карабахский вопрос

В Тавуше от выстрела с азербайджанской стороны ранен армянский военнослужащий, его жизни опасность не грозит

Армяно-азербайджанская граница, Тавушская область

В Тавушской области Армении вчера от выстрела с азербайджанской стороны ранен военнослужащий N-ской воинской части Министерства обороны Армении Адибек Микоян. Об этом Радио Азатутюн сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян (архив)
Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян (архив)

​По словам Ованнисяна, раненый военнослужащий сейчас находится в центральном клиническом военном госпитале «Мурацан». «Его жизни опасность не грозит, он даже не в реанимационном отделении», - сказал он.

Ситуация в Тавуше, по словам пресс-секретаря Минобороны Армении, в данный момент спокойная.

Ваше мнение

Показать комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG