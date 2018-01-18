В Тавуше от выстрела с азербайджанской стороны ранен армянский военнослужащий, его жизни опасность не грозит

В Тавушской области Армении вчера от выстрела с азербайджанской стороны ранен военнослужащий N-ской воинской части Министерства обороны Армении Адибек Микоян. Об этом Радио Азатутюн сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

​По словам Ованнисяна, раненый военнослужащий сейчас находится в центральном клиническом военном госпитале «Мурацан». «Его жизни опасность не грозит, он даже не в реанимационном отделении», - сказал он.

Ситуация в Тавуше, по словам пресс-секретаря Минобороны Армении, в данный момент спокойная.