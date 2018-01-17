Для Сержа Саргсяна важно, чтобы следующий президент не мешал ему быть первым лицом в государстве – политолог

Политолог Армен Багдасарян считает, что критерии того, кто может быть следующим президентом Армении, которые накануне разъяснил действующий глава государства Серж Саргсян, являются ущербными.

«Я думаю, что президент Серж Саргсян не сказал главного: он не сказал, что очень важно, чтобы следующий президент был таким человеком, у которого не было бы большой политической репутации, политической платформы и амбиций в Армении. Другими словами, он не должен мешать ему, Сержу Саргсяну, быть первым лицом в государстве. Я думаю, что в первую очередь его критерии обусловлены именно этим, и вот об этом Серж Саргсян и не сказал», - в беседе с Радио Азатутюн отметил политолог.

Багдасарян охарактеризовал как «искусственный» «ажиотаж» вокруг вероятного кандидата в президенты. Таким образом, по словам политолога, «делается попытка отвлечь внимание общественности от более важных вопросов – кандидатуры премьер-министра и вопроса инфляции».

«На самом деле, мы понимаем, что следующий президент будет формальной, церемониальной фигурой, и в этом случае этот ажиотаж непонятен. Потому что это то же самое, если бы общественность бурно обсуждала кандидатуру на должность министра экономики, поскольку у президента точно больше полномочий не будет», - отметил Багдасарян.

Отметим, что в прессе в качестве возможного кандидата на пост четвертого президента Армении, в частности, называется имя бывшего премьер-министра Армении Армена Саргсяна.