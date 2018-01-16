Подорожание дизельного топлива неизбежно приведет к росту цен на сельхозпродукцию

Подорожание дизельного топлива обязательно повлияет на цены на сельскохозяйственную продукцию. В беседе с Радио Азатутюн фермеры заявили, что подорожание дизельного топлива приведет к увеличению намеченных расходов, и если в ближайшее время не будет заметно снижение цен, то в сезон сельхозпродукция из села в город дойдет по более высоким ценам.

«На нас это отражается постольку, поскольку мы постоянно имеем дело с техникой. Топливо подорожало, тракторист повысит цену, естественно, вся наша продукция также подорожает», - сказал один из фермеров.

Сельскохозяйственная продукция в этом году будет продаваться в среднем на 50-100 драмов дороже, чем в прошлом году. Сельчане, однако, опасаются, что в результате цепных подорожаний они снова окажутся перед разбитым корытом.

По их словам, если они будут вынуждены продавать свою продукцию дороже, чем обычно, то могут не найти покупателя. И без того испытывающие проблемы с реализацией виноградари на этот раз пострадают вдвойне.

Подорожания на рынке топлива, как и подорожание других товаров, примерно неделю назад стали предметом обсуждения в резиденции президента Армении. Президент Серж Саргсян, проведя совещание с руководителями ответственных ведомств, поручил предпринять шаги по смягчению инфляции. Глава государства напомнил, что на протяжении многих лет государство субсидировало затраты фермеров на приобретение дизельного топлива, отметив: «Это нормальный инструмент, нужно продолжать его использовать».

По поручению президента вчера было организовано обсуждение в Министерстве сельского хозяйства. В ведомстве убеждены, что подорожание дизельного топлива не может существенно повлиять на себестоимость сельскохозяйственных культур. Более того, министр Игнатий Аракелян отмечает, что цена на дизтопливо должна снизиться. «Цена должна снизиться, потому что акцизный налог снизился», - сказал он.

Министр Аракелян, конечно, правильно заметил: с 1 января акцизный налог за 1 тонну дизтоплива с 35 тысяч драмов снизился до 13 тысяч. Однако руководитель сельскохозяйственной сферы ничего не говорит о том, что параллельно со снижением акцизного налога дизельное топливо с начала года начало облагаться налогом на добавленную стоимость, от которого раньше было освобождено.

Согласно изучению Государственной комиссии по защите экономической конкуренции, подорожание оправдано, поскольку в целом косвенные налоги, взимаемые за импорт и реализацию дизельного топлива, с 1 января увеличились примерно на 60 драмов за 1 литр.

Радио Азатутюн сегодня так и не удалось выяснить, какое снижение цены на дизтопливо в ближайшее время прогнозировал министр. Его пресс-секретарь сообщил, что министр находится в командировке.

Между тем, председатель Аграрного союза Армении Грач Берберян заявляет, что в сельскохозяйственной сфере необходимы системные решения: «Расходы фермера на 1 гектаре по сегодняшним ценам увеличились на 20-40 тысяч драмов. В том случае, когда наш фермер за один мешок азотистых удобрений платит 6-7 тысяч драмов, а русский фермер - 3 тысячи драмов. Субсидируется русский фермер».

В Минсельхозе думают о субсидировании расходов фермеров, однако, как заявил замминистра Роберт Макарян, субсидию на дизтопливо, вероятно, получат социально необеспеченные семьи.

Сельчане надеются, что субсидирование расходов на дизтопливо и удобрения продолжится и в этом году. А в министерстве пока производят расчеты и лишь после этого решат – продолжать годовую программу или нет.