В Ереване водители маршруток объявили забастовку, протестуя против подорожания газа

Водители ряда маршрутных линий в Ереване сегодня рано утром объявили забастовку, протестуя против подорожания газа для заправки автомобилей.

«Наше требование – пусть снизят цену на газ, чтобы мы могли работать, пусть улучшат качество. Мы водители, мы работаем с утра до вечера, без копейки приходим домой. Если вы придете на работу, но ничего не заработаете, вы станете работать на следующий день?. Сколько мы платили за топливо раньше и сколько теперь», - жаловались водители маршруток.

Начальник управления транспорта администрации мэрии Еревана Генрих Навасардян в беседе с журналистами сказал, что подорожание газа заметно, однако вопрос должен решаться не посредством акций. «Мы на протяжении многих лет говорили, что у нас есть проблема с транспортом. Эта проблема возникла не сейчас. Решение вопроса обсуждается наверху», - сказал Генрих Навасардян, призвав несколько десятков бастующих водителей продолжить работу.

А советник мэра по линии транспорта Алик Геворкян, сказал, что снизить цену на топливо они не могут, но попытаются вместе с операторами маршрутных линий решить этот вопрос. «В организованном порядке мы решим все [вопросы] с обслуживающими операторами, все будет хорошо», - пообещал Геворкян. Протестующие возразили: «Мы много подобных обещаний слышали». «Это другое», - ответил советник мэра по линии транспорта.

Чуть позже водители прекратили забастовку, заявив, что продолжат акции протеста, если их требования не будут выполнены.

По вступившему с 1 января в силу новому Налоговому кодексу увеличилась ставка акцизного налога, в результате чего на 10-15% подорожали бензин, дизельное топливо и газ для заправки автомобилей. Если около месяца назад, к примеру, бензин марки Regular стоил 390 драмов за 1 литр, то сегодня на ереванских бензозаправочных станциях 1 литр бензина этой марки продается по цене 430 драмов.

Еще более значительно подорожание необходимого для сельского хозяйства дизельного топлива (с 390 до 440 драмов). Больше всего подорожал сжатый газ: водители за 1 кубометр сжатого газа уже платят 210-220 драмов, в то время как в конце прошлого года его заправляли по цене 180-190 драмов.