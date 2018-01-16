«Наследие» не присоединится к маршу протеста «Елк»

Партия «Наследие» не присоединится к маршу протеста против подорожаний, организуемому 19 января блоком «Елк». Об этом в беседе с Радио Азатутюн сообщил заместитель председателя партии «Наследие» Армен Мартиросян.

Говоря о причинах, Мартиросян отметил: «Почему я должен присоединяться к политической повестке дня другой [политической силы], тем более, если я считаю, что это не лучшее решение? Каждая политическая сила должна думать о своем политическом имидже, должна собрать определенные дивиденды, и здесь нет абсолютно ничего плохого».

По словам зампреда «Наследия», в Армении необходимы радикальные реформы.

«В Армении нужна смена власти в качестве первого шага. Для достижения всего этого нужно активное общество, чтобы иметь такое активное общество, нужно, чтобы оппозиция объединилась, потому что без единой оппозиции никто в Армении не может предпринять какой-либо шаг. Мы придерживаемся этой точки зрения. Теперь наши партнеры из блока «Елк» решили начать некий политический процесс за пределами парламента, считая, что их полномочий в парламенте не достаточно, голосов не достаточно, чтобы иметь возможность проводить какой-то процесс, я не вижу проблем», - сказал Мартиросян.