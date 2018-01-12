В Армении ни один гражданин не может быть выше закона - Шармазанов

Ни один гражданин Республики Армения не может быть выше закона. Об этом в ходе встречи с журналистами после заседания исполнительного органа правящей Республиканской партии Армении (РПА) заявил пресс-секретарь РПА, вице-спикер парламента Армении Эдуард Шармазанов, отвечая на вопрос Радио Азатутюн, знает ли президент Серж Саргсян о том, что происходит в сфере правосудия.

«И президент Армении, и министр юстиции неоднократно говорили о проблемах в системе правосудия. Наша цель не изменилась: ни один гражданин Республики Армения, независимо от происхождения, должности, денег, отца, матери, дяди, не может быть выше закона. Все должны быть равны перед законом», - заявил Эдуард Шармазанов, одновременно подчеркнув, что «в мире нет сферы, где все идеально».

Напомним, что в ночь на 8 января в ДТП погибли двое полицейских - Арег Давтян и Хачик Гаспарян.

Согласно предварительным данным Следственного комитета, 25-летний водитель BMW X6 Саркис Варданян, превысив допустимую скорость, врезался в полицейский автомобиль. Варданян также не имел водительских прав.

Примечательно, что после ДТП Следственный комитет объявил в розыск брата Саркиса Варданяна, Сержа Варданяна, которому, по словам полиции, еще в прошлом году было предъявлено обвинение в грабеже и хулиганстве, но по решению следователя он был дважды отпущен на свободу под подписку о невыезде. И только после того, как два полицейских погибли в результате ДТП с участием его брата, Следственный комитет решил провести расследование в отношении Сержа Варданяна.

После трагического ДТП, когда общественность вновь обсуждает атмосферу безнаказанности в стране, полиция, фактически, переводит стрелки на Следственной комитет.

По словам Шармазанова, недостатки есть там, где есть работа.

«Я могу привести вам много хороших примеров из работы силовых структур, о чем свидетельствует опубликованный Государственным департаментом США список стран, градированных в соответствии с их безопасностью для посещений… Армения находится в первой группе стран, то есть, среди самых безопасных. Это не из воздуха, это результат повседневной работы президента Республики Армения, наших силовых структур, системы правосудия и правящей политической силы, если хотите, это является результатом ежедневной работы начальника полиции, директора Службы национальной безопасности и их коллег», - заявил Шармазанов.