Замглавы МИД не знает, какие советы «Робсон» давал Налбандяну

Заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян не знает, какие советы давал министру иностранных дел Армении Эдварду Налбандяну сочинский бизнесмен Рубен Татулян, известный по прозвищу «Робсон», на посту советника министра иностранных дел РА. Замминистра объяснил свою неосведомленность тем, что во время дачи советов «его не было рядом с Эдвардом Налбандяном».

Напомним, Рубен Татулян, который за финансирование «воров в законе» оказался в санкционном списке США, на днях в интервью заявил, что является советником министра иностранных дел Армении. После этого громкого заявления в ответ на запрос Радио Азатутюн в МИД Армении заявили, что Рубен Татулян был внештатным советником министра иностранных дел Эдварда Налбандяна, но «сейчас у него нет этого статуса».

«Во-первых, сообщу, что он [Рубен Татулян] сейчас не является советником. Он был внештатным советником. Он [в интервью] сообщил свою точку зрения, которая вовсе не является точкой зрения МИД», - сказал Кочарян и добавил, что не знает, какие советы давал «Робсон», поскольку «в то время его не было рядом».

На вопрос, как человеку, имеющему связи с криминальным миром, была доверена должность советника министра иностранных дел РА, Шаварш Кочарян ответил: «Прежде всего, людей следует рассматривать многосторонне. Он играет также позитивную роль. Это тоже следует учитывать. В конце концов, в Сочи у нас есть огромная армянская община, возникают проблемы, связанные также с общиной».

Кочарян также не исключил, что выданный Татуляну армянский дипломатический паспорт все еще действителен.