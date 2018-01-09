«Робсон» был внештатным советником Налбандяна, но «в данный момент у него нет этого статуса» - МИД

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Тигран Балаян опровергает заявление, сделанное сочинским бизнесменом армянского происхождения Рубеном Татуляном, оказавшимся в санкционном списке США, о том, что последний является советником министра иностранных дел Эдварда Налбандяна. В ответ на письменный запрос Радио Азатутюн Балаян отметил: «Рубен Татулян был внештатным советником министра иностранных дел, сейчас у него нет этого статуса».

Балаян, однако, оставил без ответа вопросы о том, когда Татулян стал советником министра и за эту ли должность он получил дипломатический паспорт Армении.

Отметим, что о том, что он является советником Налбандяна, Татулян рассказал лично в интервью сочинскому блогеру, которое в Интернете было опубликовано три дня назад, 6 января. Блогер Александр Валов попытался выяснить у бизнесмена, известного по прозвищу «Робсон», является ли он послом или каким-либо другим представителем, поскольку ездит на автомобиле с дипломатическими номерамм.

«Вы перемещаетесь в машинах с посольскими номерами. Вы являетесь при этом послом, консулом?» - поинтересовался у Татуляна блогер. «Я советник министра иностранных дел Армении», - ответил на это Рубен Татулян.

В интервью сочинскому блогеру Татулян также подчеркнул, что имеет дипломатический паспорт Армении.

В Министерстве иностранных дел Радио Азатутюн ранее сообщили, что дипломатический паспорт был выдан сочинскому бизнесмену в установленном законом порядке, не уточнив, когда именно и за какие заслуги.

Сегодня пресс-секретарь внешнеполитического ведомства вновь заявил Радио Азатутюн, что официальные ответы, данные ранее в связи с дипломатическим паспортом, остаются в силе.

В интервью Рубен Татулян также коснулся инцидента со своим участием, когда он в аэропорту Сочи на автомобиле, принадлежащем посольству Армении, предположительно, сбил шлагбаум. Татулян отметил, что в судебном порядке доказал лживость этой информации, и добавил, что дипломатические номера не дают ему никаких преимуществ.

Сочинский бизнесмен армянского происхождения отметил, что автомобили, на которых он ездит, принадлежат посольству Армении в России и его работа состоит в том, чтобы встречать на них особых гостей.

В интервью Татулян также коснулся того факта, что Министерство финансов США в конце года связало его имя с «ворами в законе» и внесло его и две принадлежащие ему компании в санкционный список. Татулян сказал, что этот факт его не интересует, поскольку у него нет активов в США, все имеющиеся у него там активы – это его два внука, которые родились в США.