Раненные вчера военнослужащие пытались спасти своего сослуживца

Помимо военнослужащего Ваче Чилингаряна, убитого вчера на линии соприкосновения войск Нагорного Карабаха и Азербайджана выстрелом со стороны противника, есть еще двое раненых военнослужащих, они пытались спасти убитого сослуживца.

«Командир, который пошел оказать военнослужащему помощь, также был ранен. Автомобиль оперативной группы, которая отправилась на место происшествия для выяснения обстоятельств, также попал под огонь, и в нем солдат получил легкое ранение, - в беседе с журналистами сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил Армении Мовсес Акопян и добавил: - Ранения очень легкие».

Начальник Генштаба сегодня провожал в армию первых в этом году призывников. По его словам, согласно вступившим в силу с прошлого года поправкам в закон «О военной службе», были установлены некоторые привилегии. «Снят запрет, связанный со службой на расстоянии пятидесяти километров. Любой военнослужащий во время жеребьевки может быть призван на службу в воинскую часть, расположенную рядом с местом жительства. Для военнослужащих, пользующихся привилегиями, снято из привилегий несение службы на расстоянии до пятидесяти километров от дома, вместо этого внесена привилегия, согласно которой эти военнослужащие будут служить в воинских частях второго или третьего эшелона - в воинских частях, не включенных в боевое дежурство».

Также изменился процесс организации питания во время призыва. Новобранцам будет предоставлено готовое питание, пока они не доберутся до воинской части.

До отъезда в воинские части новобранцы успели на центральном сборном пункте попробовать приготовленные для солдат блюда. Конечно, они будут скучать по домашней еде, но к армейской стряпне привыкнут.

«Если все привыкают, я тоже привыкну», - сказал один из призывников.

Говоря о сокращающемся из года в год числе призывников, глава Генштаба сказал, что в этом году также наблюдалось сокращение, что, однако, «не отражается на боеготовности армии». «Сегодня примерно 65% - это военнослужащие-контрактники», - сказал Мовсес Акопян.

Касаясь постоянно звучащих опасений о том, что в армию призываются молодые люди, имеющие проблемы со здоровьем, Акопян заявил, что армии не нужны нездоровые солдаты. «Если в отношении призывника было совершено какое-либо беззаконие, то мы готовы нести ответственность за призыв данного нездорового солдата», - сказал он.

Между тем, среди родителей, провожавших в армию своих сыновей, были и такие, кто утверждал, что у их сыновей имеются проблемы со здоровьем.

«У него проблема с позвоночником, а также с сосудами», - заявила мать одного из призывников.

Главным желанием и озабоченностью родителей, тем не менее, является обеспечение мира. «Я думаю только о том, чтобы в нашей стране был мир, чтобы наши солдаты поехали радостные и вернулись радостные. Желаю детям самого наилучшего», - сказал один из родителей.